O niej będzie głośno. Młoda naukowczyni Róża Okoń o swoich ambicjach i drodze do sukcesu

Mają szereg bardzo różnego rodzaju korzyści na wielu poziomach. Przede wszystkim kiedy zostajesz przyjęty do ADAMED SmartUP, jedziesz na wakacyjny, dwutygodniowy obóz naukowy. Uczestniczy w nim 50 uczestników, przydzielonych do kilku grup tematycznych. To pierwszy czas, kiedy można poznać ludzi, którzy mają bardzo podobne zainteresowania naukowe i równie ambitne plany, jeżeli chodzi o rozwój ścieżki życiowej, w tym właśnie zajmowania się nauką czy studiowania za granicą. Zdarza się, że osoby, które interesują się pracą naukową, nie odnajdują w szkole zrozumienia ani nauczycieli, ani rówieśników. Zwłaszcza w naukach biologiczno-chemicznych często pojawia się presja, żeby iść na medycynę. A dzięki inicjatywom jak ADAMED SmartUP można poznawać ludzi, którzy myślą inaczej i można się utwierdzić w przekonaniu, że da się podążać tą inną ścieżką i też będzie interesująca. Po obozie z 50 uczestników wybranych zostaje 10 laureatów nagrody głównej, którzy otrzymują dziesięciomiesięczny pakiet konsultacji edukacyjnych, które również były dla mnie bardzo przydatne. Mój pakiet otrzymałam już po klasie maturalnej, ale jeśli ktoś zdobył go wcześniej, to dla niego było świetną okazją do przygotowania się do olimpiad, czy pogłębiania wiedzy spoza programu przedmiotów szkolnych. Kiedy zaczynałam swoje konsultacje na początku studiów, nie do końca wiedziałam, czego mogę od nich oczekiwać, ale wyklarowało mi się wszystko z czasem i nauczyłam się wielu rzeczy, które są mi dzisiaj bardzo przydatne. Podczas nich po raz pierwszy zetknęłam się z programowaniem, później nauczyłam się programować na wystarczającym poziomie, żeby być w stanie pogłębiać swoje badania i zajmować się tym obecnie. Miałam też kurs językowy, podczas którego nauczyłam się angielskiego od podstawowego poziomu matury do takiego, który umożliwił mi wyjechanie na dwa miesiące do Stanów Zjednoczonych i zrealizowanie tam specjalistycznego stażu badawczego, a teraz studiowanie w języku angielskim za granicą. Pierwszą korzyścią z udziału w takim programie jest bycie częścią społeczności, a drugą - wartości czysto edukacyjne.

Zajmujesz się chemią prebiotyczną, czyli w skrócie tym, w jaki sposób pojawiło się życie na Ziemi. Możesz opowiedzieć dokładniej, na czym polegają twoje badania?

Tak jak powiedziałaś: zajmuję się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mogło powstawać życie na Ziemi. Nie był to pojedynczy proces, czy jedna reakcja, która doprowadziła do tego, że proste cząsteczki organiczne istniejące na młodej Ziemi uformowały się w życie, w struktury, które mogłybyśmy nazwać żywymi. Był to proces bardzo stopniowy. Miało w nim miejsce wiele etapów, podczas których wzrastała chemiczna złożoność układów cząsteczek organicznych, które na młodej Ziemi mogły wystąpić i tym zajmuje się chemia prebiotyczna, w tym moje badania. Między innymi też przyglądamy się temu, jak mogły przebiegać te etapy, w jakiś sposób chemiczna złożoność na młodej Ziemi mogła wzrastać od prostych cząsteczek organicznych aż do powstania pierwszych komórek organizmów żywych.

Chemicy prebiotyczni tworzą tak zwane drzewo życia, sprawdzając, które z tych cząsteczek pojawiały się w jakim czasie.

Różne są metodologie. Można szukać tego rodzaju drzew życia czy innego sposobu ocenienia, które cząsteczki mają dłuższą historię. Można też podejść od trochę innej strony biorąc porządkowy zestaw takich cząsteczek zakładając, że jakiś czas też były na młodej Ziemi, symulować, w jaki sposób mogą współreagować i tworzyć inne związki. W ten sposób można ocenić, czy zbiór cząsteczek jest w stanie utworzyć jakieś cząsteczki bardziej złożone, które mogą mieć potencjalną rolę w organizmach żywych.

Z kolei ty sprawdzasz, które z nich mogły zginąć pod wpływem promieniowania ultrafioletowego.