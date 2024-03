Dominika Kluźniak: Wspaniały byłby świat, gdyby dzieci wzrastały w miłości

Jest grupa ludzi, która z własnej woli, bo przecież nie ma takiego obowiązku, relacjonuje co w ich życiu się zmieniło, jak bardzo są usatysfakcjonowani. Ja zaś nie czuję się sprawczynią tej zmiany, ponieważ coach to jest tylko towarzysz zmiany, o której decyduje każdy klient osobno. Cała kwestia polega na tym, że, na przykład, system rodzinny, w którym ktoś wzrastał - kazał nabrać przekonań na własny temat, które niekoniecznie go później wspierają w życiu. Moja rola polega na tym, by pomóc spojrzeć na siebie w nowy sposób i samego siebie wesprzeć najlepszym wyborem. Taka nowa droga będzie zupełnie inna, przyjemniejsze i łatwiejsza. Wtedy możemy żyć w poczuciu, że przynajmniej nie rąbiemy samych siebie po głowie, tylko głaszczemy, co już dużo zmienia.

By zostać coachem innych - sama musiała pani wpaść na pomysł, że coś w swoim życiu zmieni. Aktorstwo chyba pani już nie wystarczało?

Nie wystarczało i stwierdziłam, że jestem spragniona nowych doświadczeń. Stąd wzięła się również moja powieść „Miejsce”. Teraz cieszę się, że sama mogę wybierać to, co mnie interesuje poza aktorstwem, co jest również owocem tego, że sama wcześniej byłam w terapii i, jak już mówiłam, zapragnęłam zmiany, rozwoju. Widzieć, że to działa i pomaga jest rzeczą tak smaczną, że zachciało mi się jeszcze czegoś więcej. Również tego, by pomagać innym. Mam więc swoją rodzinę najcenniejszą, aktorstwo oraz pisanie, a także coaching, dzięki czemu sama sobie jestem sterem, żeglarzem i okrętem.

A czy to, że jest pani aktorką Teatru Narodowego z dużym dorobkiem, kieruje do pani gabinetu więcej osób?

Zastanawiałam się, czy to nie będzie przeszkodą. Okazało się, że nie. Część klientek przyznaje, że to dla nich fajne, że wcześniej mnie widziały, bo mają wrażenie, że się znamy, a to sprawia, że dystans od razu robi mniejszy: łatwiej się im otworzyć.