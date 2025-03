Gabriela Muskała: Jako aktorka nigdy nie czekałam na telefon

- Kierowałam się intuicją, kiedy zdawałam do szkoły. Myślę, że na tamtym etapie, tej kilkunastoletniej dziewczynki, marzenie o byciu aktorką było tym, czego wszystkie dzieci bardzo potrzebują, a czego być może mi brakowało? Uwagi i docenienia. Powiedzmy sobie szczerze, wychodzimy na scenę, dlatego, że niesiemy ze sobą jakiś ważny temat, ale też chcemy by nas patrzono i nas podziwiano. Zawsze mam ogromną trudność w mówieniu o tym, dlaczego jestem aktorką. To jest rodzaj istnienia, w którym świetnie się czuję – podsumowuje Gabriela twórczyni filmu „Błazny”. Do współpracy przy nim zaprosiła swojego życiowego partnera Zbigniewa Zamachowskiego, który przy tej okazji udowodnił, że jest nie tylko wspaniałym aktorem, ale również utalentowanym muzykiem.

- Wiedziałam, że nie proponuję mu czegoś, co jest niemożliwe. Zbyszek komponował już w szkole filmowej 40 lat temu jako student. Skomponował mnóstwo muzyki do etiud, kolegów, również tych, w których sam grał. Po szkole dostał nawet propozycje napisania muzyki do pełnometrażowego filmu. Ale wtedy go to przerosło, był już tak zajętym aktorem, że nie miał na to czasu. Ale zawsze mówił, że to jest jego ciche marzenie. Myślę, że ani przez sekundę się nie myliłam w tej decyzji i w tej propozycji – mówi Gabriela Muskała.