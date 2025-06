Karolina Goerigk: Naszym największym osiągnięciem to jest to, że ciągle istniejemy

Wydaje mi się, że ta bolączka dotyka teraz każdego, kto prowadzi swoją działalność. Cały czas trzeba nadążać za zmieniającymi się przepisami i całą otoczką prowadzenia działalności, a nie skupiać się wyłącznie na samym przedmiocie działalności.

Z jakimi jeszcze problemami musiała się mierzyć spółdzielnia socjalna?

Czasami wybuchają u nas kryzysy kadrowe. Jest to związane z naszą kadrą, czyli osobami, które należą do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co niestety warunkuje problemy.

Panie z doświadczeniem uchodźstwa mówią po polsku, ale zdarza się czasami, że mamy tarapaty komunikacyjne, a to wpływa na naszą na bieżącą działalność. Czasem problemy pojawiają się z osobami w kryzysie zdrowia psychicznego, ale staramy się temu zaradzić.

Moje motto to jest takie: "Niczego nie oczekuj, wszystkiego się spodziewaj". Liczę się z tym, że w każdej chwili mogę dostać telefon, że ktoś po prostu nie przyjdzie do pracy z powodu chociażby swojego stanu zdrowia. U nas sytuacja dynamicznie się zmienia.

Z czego spółdzielnia Margines jest szczególnie dumna?

Z tego, że ciągle istniejemy. Może nie brzmi to wyjątkowo, ale patrząc na to, co się działo w ostatnich latach, które były bardzo trudne dla sektora usług, a przede wszystkim gastronomii, to możemy być dumni, że nadal działamy.