W serwisach randkowych lepiej nie pisać, że jest się wegetarianinem. Wyniki badania

Odpowiednio wykadrowane zdjęcie eksponujące preferowany profil, interesujący opis, uwzględniający modne hobby i szereg ciekawych aktywności po godzinach pracy – najlepiej dobrze płatnej i wykonywanej w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. Do tego zaznaczenie preferencji dotyczących wyboru potencjalnego partnera, podanie swojej lokalizacji oraz ciekawostek, które w odczuciu użytkownika mogą zwiększyć szansę na znalezienie drugiej połówki. Jeśli jednak wśród zaznaczonych kategorii na portalu randkowym pojawi się informacja dotycząca stosowanej diety wegetariańskiej, może okazać się, że szanse na zyskanie akceptacji ze strony potencjalnego partnera czy partnerki gwałtownie maleją.

Takie wnioski przedstawili autorzy artykułu „Dating a Vegetarian? Perception of Masculinity, Attractiveness, and the Willingness to Date Vegetarians” (pol. „Randka z wegetarianinem? Ochota na randkę, atrakcyjność i postrzeganie męskości wegetarian) opublikowanego na łamach „Social Psychological Bulletin”. Mgr Dominika Adamczyk, prof. Dominika Maison i dr. hab. John B. Nezle przeprowadzili badanie na grupie 404 heteroseksualnych osób jedzących mięso. Zadaniem uczestników była ocena profili randkowych użytkowników deklarujących stosowanie diety wegetariańskiej z różnych powodów: zdrowotnych, etycznych lub związanych z troski o środowisko. Badano też profile kontrolne, w których informacje na temat diety nie zostały uwzględnione. O tym, jakie obserwacje poczyniono, mówi współautorka badania, mgr Dominika Adamczyk, psycholożka społeczna, badaczka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii PAN.



Przeprowadzone przez państwa badanie sugeruje, że dieta wegetariańska oraz motywacja, która za nią stoi, mogą wpływać na postrzeganie atrakcyjności potencjalnych partnerów i partnerek randkowych. Jak te wyniki kształtują się wśród kobiet, a jak wśród mężczyzn biorących udział w badaniu?

Przede wszystkim warto podkreślić, że wegetarianie byli oceniani jako mniej atrakcyjni zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Ludzie często wybierają partnerów podobnych do siebie – zjawisko to nazywane jest efektem podobieństwa i, jak się okazuje, dotyczy także diety. Inne badania wskazują, że działa to w obie strony – wegetarianie również preferują związki z innymi wegetarianami. Nasze badanie pokazało jednak, że płeć ma tu znaczenie. Kobiety gorzej oceniały mężczyzn, którzy jako główny powód swojej diety podawali względy etyczne, np. troskę o zwierzęta. Dla mężczyzn motywacja nie miała aż tak dużego wpływu na ocenę potencjalnej partnerki. Można więc powiedzieć, że mężczyzna wegetarianin kierujący się troską o zwierzęta był postrzegany przez kobiety gorzej niż ten, który miał inne powody wyboru tej diety.