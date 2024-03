Sneating - na czym polega kontrowersyjne zjawisko związane z randkowaniem?

Kiedy w filmie „Meet Cute” bohaterowie Sheila i Gary odegrani przez Kaley Cuoco i Pete’a Davidsona, po odbyciu setnej identycznej randki kłócą się na głos przy gościach w restauracji, poirytowany Gary, zapewniając swoją towarzyszkę, że było to ich ostatnie spotkanie, dynamicznie wstaje od stołu i rusza do wyjścia. Zanim trzaśnie drzwiami na zakończenie tej dramatycznej sceny, podejdzie jeszcze do baru i skrupulatnie rozdzieli rachunek: Ile jest 25 plus 96? – pyta kelnera, notując wynik na karteczce i płacąc wyłącznie swoją część. – Nie chcę mieć kłopotów – wyjaśnia rozwścieczonej Sheili. Poczucie obowiązku wzięło górę nad emocjami, sprawiając, że Gary zachował się dokładnie odwrotnie niż osoby praktykujące podejście sneating. Na czym ono polega i dlaczego budzi kontrowersje?

Darmowa kolacja bez perspektyw

Pochodzące z języka angielskiego pojęcie sneating oznacza umawianie się na randkę z osobą, która po prostu opłaci rachunek za kolację. Obok niechlubnych praktyk randkowych takich jak orbiting (zerwanie kontaktu z byłym partnerem, jednak ciągłe pozostawianie w jego „orbicie”, np. poprzez śledzenie jego wpisów w mediach społecznościowych), czy throning (umawianie się z kimś tylko w celu podniesienia własnego statusu społecznego czy zwiększenia zasięgów na Instagramie), sneating wybija się na prowadzenie w dobie inflacji, gdy sytuacja finansowa randkowiczów nie pozwala na partycypowanie w kosztach spotkania, a jednak pokusa spożycia kolacji w ciekawym miejscu okazuje się na tyle silna, że gotowi są tylko w tym celu spotkanie zaaranżować.

Podczas gdy znawcy randkowej etykiety skłaniają się ku temu, by to rzeczywiście jeden z uczestników spotkania – głównie mężczyzna – opłacił pierwszy wspólny rachunek, to w trakcie kolejnych spotkań druga strona ma zwykle okazję się zrewanżować, pokrywając koszty zamówienia lub przynajmniej proponując sprawiedliwy podział rachunku. Sneating odrzuca tę ideę. Polega bowiem wyłącznie na tym, by otrzymać darmowy posiłek bez perspektywy kontynuacji znajomości czy nawet propozycji pokrycia kosztów rachunku w późniejszym terminie.

Strategiczny wybór

Jedna z użytkowniczek aplikacji randkowej, praktykująca opisaną taktykę, wyjaśniła na własnym przykładzie zjawisko sneating opowiadając o nim w rozmowie z portalem bodyandsoul.com.au już w 2020 roku. – Zaczęłam wybierać mężczyzn na portalach randkowych w sposób bardziej strategiczny – przyznaje otwarcie cytowana użytkowniczka o imieniu Sarah. – Ci, którzy przedstawiają się jako staroświeccy, pisząc, że wiedzą, jak należy traktować kobietę na randce, od razu zyskują moją aprobatę. Panowie otwarcie deklarujący poparcie dla nowoczesnych zasad równości w związku są odrzucani – wyjaśnia.