Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) to stan zwiększonej liczby bakterii w jelicie cienkim. Może on prowadzić do zaburzeń trawienia i wchłaniania, a głównymi objawami tej choroby są m.in. wzdęcia i ból brzucha, częste biegunki oraz nadmierne gromadzenie i oddawanie gazów.

Reklama

Statystyki na temat SIBO. Co może powodować zespół rozrostu bakteryjnego?

Z powodu przyjmowania niejednolitych kryteriów, dane na temat występowania SIBO są rozbieżne: statystycznie występuje on u 0–20 proc. w populacji osób zdrowych, u 4–78 proc. chorych z zespołem jelita drażliwego, 9–67 proc. chorych na celiakię, 8–44 proc. chorych na cukrzycę, 34–92 proc. chorych na przewlekłe zapalenie trzustki. Po pewnym czasie od zachorowania na SIBO może pojawić się również nagła utrata masy ciała, niedożywienie, a także niedobór witamin B12, A i D.

- Warto wiedzieć, że najczęstszą przyczyną rozwoju SIBO są m.in zaburzenia motoryki jelita cienkiego. Zaburzenia te można opisać jako upośledzenie pracy „szczotki” jelita cienkiego, której zadaniem jest usuwanie bakterii i resztek pokarmowych w czasie około 60-90 minut po spożyciu posiłku. W przypadku SIBO, układ motoryczny może nie działać prawidłowo, co skutkuje nieefektywnym oczyszczaniem. To prowadzi do nadmiernej proliferacji bakterii w jelicie cienkim i objawów związanych z SIBO u pacjentów - tłumaczy Anna Janiszewska-Janowicz, dietetyk kliniczny.

- Wspomniane zaburzenia motoryki mogą być spowodowane nadmiernym stosowaniem leków, nawracającymi infekcjami czy stosowaniem tzw. inhibitorów pompy protonowej, które wpływają na wydzielanie kwasu żołądkowego. Nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków także może przyczynić się do rozwoju nieprawidłowości. Ryzyko jego wystąpienia jest także większe u osób otyłych oraz tych, którzy cierpią na zespół metaboliczny. Również stres jest czynnikiem sprzyjającym chorobie. W gabinecie obserwuję, że coraz więcej osób chorujących na jednostki autoimmunologiczne, na przykład pacjenci z Hashimoto czy innymi chorobami tarczycy, zgłasza się z problemami związanymi z SIBO - zwraca uwagę ekspertka.