Matcha to w dosłownym tłumaczeniu "herbata w proszku". Jej serce bije w Japonii, choć do tego kraju dotarła z Chin dzięki buddyjskim mnichom w XII wieku. Produkuje się ją z liści krzewów ocienionych matami. Ta zielona herbata ma wyjątkowe właściwości dla zdrowia.

Matcha: skarbnica antyoksydantów

Matchę uważa się za prawdziwą skarbnicę antyoksydantów. Zawiera ich około 137 razy więcej niż zwykła zielona herbata. Antyoksydanty zmniejszają ryzyko miażdżycy, działają przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, obniżają poziom złego cholesterolu we krwi, chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych oraz mają silnie działanie przeciwnowotworowe. Badania potwierdzające wysoki potencjał antyoksydacyjny napojów herbacianych wskazują, że ma on swoje źródło w znacznej zawartości katechin znajdujących się w matchy, czyli związku fenolowym o korzystnym wpływie na zdrowie człowieka. Regularne spożywanie matchy, ze względu na jej potencjał zapobiegania wielu chorobom i wspomagania funkcji poznawczych, może mieć pozytywny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

Matcha wpływa na funkcje poznawcze i zastępuje kawę

Jak wykazano w badaniach przeprowadzonych w Japonii w 2019 roku, konsumpcja zielonej herbaty jest pozytywnie oceniana w kontekście działań dietetycznych wpływających na jasność umysłu i funkcje poznawcze. Te korzyści zdrowotne przypisuje się głównie galusanowi epigalokatechiny, czyli pochodnej katechiny.

Fani tego napoju, poza docenianiem korzyści prozdrowotnych, doceniają go także za to, że jest świetnym zamiennikiem kawy. Okazuje się bowiem, że kawa o kwasowym pH może być „zakwaszaczem” organizmu. Herbata matcha ma natomiast odczyn alkalizujący – wykazuje działanie odkwaszające i ma dobry wpływ na gospodarkę kwasowo-zasadową organizmu. Ponadto, po wypiciu matchy odczuwa się uspokojenie umysłu i wyciszenie, choć ilość kofeiny w matchy jest niewiele niższa od jej ilości w kawie (odpowiednio 70 mg i 95 mg). Dodatkowo, nie podwyższa poziomu kortyzolu, co ma miejsce w przypadku kawy pitej na czczo. Matcha jest zatem sprzymierzeńcem w walce z przemęczeniem i ograniczaniem stresu w codziennym życiu.