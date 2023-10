Stany zapalne jamy ustnej zwiększają ryzyko zachorowania na Alzheimera

Jak powinna wyglądać prawidłowa profilaktyka, zwiększająca szansę na uniknięcie takich schorzeń?

W jamie ustnej do tej pory zidentyfikowano ponad 700 gatunków bakterii i innych patogenów. U człowieka jednoczasowo zazwyczaj jest ich około stu, ale w tym zarówno te korzystne, czyli komensalne, neutralne, ale i chorobotwórcze. Wśród tych ostatnich za inicjowanie paradontozy odpowiedzialna jest m.in. P. gingivalis, która jest bakterią beztlenową i szczególnie upodobała sobie ciepłe i wilgotne przestrzenie, jak kieszonki dziąsłowe. Podstawą profilaktyki chorób dziąseł, ale też innych schorzeń, do których mogą one prowadzić, jest więc higiena jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni przydziąsłowych.

Profilaktyka chorób dziąseł powinna zakładać wielotorowe działania, jak właściwą higienę jamy ustnej, co oznacza m.in. zastosowanie poprawnej techniki szczotkowania. Zalecana jest technika wymiatająca, czyli wykonujemy ruch od dziąsła w kierunku brzegu siecznego lub powierzchni żującej zęba. Można wprowadzić delikatne uderzenia pod kątem 45% do brzegu dziąsła, które nazywamy techniką wibracyjną, aby dokładniej oczyścić kieszonki. Oczyszczamy w ten sposób wszystkie zęby w łukach. Dodatkowo stosujemy nitkę dentystyczną, której zadaniem nie jest tylko usuwanie resztek spomiędzy zębów, ale również zagłębia się ona na 1-2 mm pod linię dziąsła skąd usuwa biofilm bakteryjny. Pamiętamy o czyszczeniu języka, na którym bytuje także sporo bakterii. Należy pamiętać, by regularnie zgłaszać się na higienizację do gabinetu. To zestaw zabiegów, które na celu mają dokładne usunięcie płytki bakteryjnej naddziąsłowej, poddziąsłowej oraz osadów i kamienia. Sam kamień także zagraża dziąsłom – mechanicznie obniżając ich linię. Ale profilaktyka to nie tylko higiena, ale także nasze nawyki i dieta. Na stan dziąseł może wpływać to, co jemy, spożywamy dużo cukrów prostych, które sprzyjają rozwojowi szkodliwych bakterii, niedobory witaminowe osłabiające odporność, ale też bardzo szkodliwe jest palenie papierosów – zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych. Pamiętajmy, że w przebiegu niektórych chorób, jak cukrzyca typu 2 i nadciśnienie nasze dziąsła także są bardziej narażone na infekcje i powstanie stanu zapalnego, więc od zdrowia organizmu zależy też zdrowie dziąseł i na odwrót.

Jakie najczęściej błędy popełniają pacjenci, które mogą skutkować właśnie pojawieniem się takich stanów zapalnych?

Podstawowy błąd to niewłaściwa technika szczotkowania. Wcześniej przez wiele lat zalecane były ruchy okrężne, ale mogły one skutkować recesją dziąseł. Teraz zalecane są m.in. ruchy wymiatające szczoteczki nastawione także na profilaktykę chorób dziąseł. Do tego stosujemy twardą szczoteczkę, która nie dość, że uszkadza szkliwo to jeszcze szkodzi dziąsłom. Dla nich najlepsza jest miękka lub średnia. Poza tym zapominamy o nitkowaniu, albo nie robimy tego wcale, tymczasem nawet do 40% powierzchni zębów pozostaje wtedy nieoczyszczonych. W resztkach między zębami rozwijają się bakterie zarówno próchnicowe, jak i te odpowiedzialne za paradontozę. Może przez to dochodzić do miejscowego stanu zapalnego, który objawi się śladami krwi na szczoteczce. Jeśli nadal będziemy to ignorowali, ten stan zapalny będzie narastał i zagrozi ruchomością czy wypadnięciem nawet zdrowym zębom.