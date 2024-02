Roślinny burger lepszy od klasycznego? Dietetyczka rozwiewa wątpliwości

- Kolejnym minusem klasycznego burgera jest zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, które podwyższają poziom cholesterolu we krwi.



Dr Stolińska przekonuje, że zamiana parówki mięsnej na roślinną niewiele zmieni. Najważniejsze są zbilansowane posiłki, które dostarczą organizmowi wszystkich niezbędnych wartości odżywczych.

Na rynku jest bardzo duży wybór produktów roślinnych, ale niektóre z nich budzą wątpliwości ekspertki.

- Trzeba uważać m.in. na seitan. Jest to gluten pszenny wypłukany z mąki, który odpowiednio doprawiony może smakować jak kurczak, krewetka czy ryba. W małych porcjach jest korzystny dla bakterii jelitowych, natomiast w dużych ilościach może zaszkodzić. Zakładam, że jest to bardzo kusząca opcja dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z odstawieniem mięsa, natomiast nie powinni się decydować na nią zbyt często. W rozmowie z pacjentami tłumaczę, że unikanie tego typu zamienników, których smak do złudzenia przypomina żywność pochodzenia zwierzęcego, jest wyższym poziomem stosowania diety warzywnej. Wybieranie nieprzetworzonych produktów roślinnych jest trudniejsze na samym początku, ale na pewno zdrowsze. Szczególnie polecam tworzenie posiłków na podstawie grochu, soi, fasoli, soczewicy, ciecierzycy czy komosy ryżowej.

Soja pozytywnie wpływa na gospodarkę hormonalną

Dr Hanna Stolińska mówi też o soi, która jeszcze do niedawna uznawana była za niezdrowy zamiennik mięsa. - Muszę rozwiać mit, który w Polsce cały czas jest popularny. Soja to zdrowe białko, kwasy omega-3 i fitoestrogeny, które korzystnie wpływają na kobiecy organizm podczas menopauzy — regulują gospodarkę hormonalną. U kobiet, które regularnie sięgają po produkty sojowe, odnotowuje się mniejsze spadki estrogenów. Co więcej: dziewczynki, które od dziecka jedzą dania na bazie soi, rzadziej chorują na raka endometrium, raka szyjki macicy czy raka piersi — dodaje.