Polski smog bardziej szkodliwy od innych i szczególnie niebezpieczny dla kobiet. Wyniki badania

Odsetek ostrych zespołów wieńcowych oraz udarów, jakie można wiązać ze smogiem, wynosi maksymalnie do 12.7 proc. Przy redukcji poziomu do norm zalecanych przez WHO można by unikać 3.9 do 9.9 proc. W odniesieniu do przeprowadzonych badań oznacza to, że możliwe byłoby uniknięcie 11 331 udarów oraz 12 019 zawałów serca (czyli niemal co 12 przypadku).

Polski smog różni się od innych

Polski smog różni się od smogu londyńskiego, kalifornijskiego czy pyłów znad Sahary zarówno składem, warunkami atmosferycznymi, w których powstaje oraz skutkami zdrowotnymi.

Smog londyński powstaje w niżowych warunkach pogodowych z emisją tlenku węgla, dwutlenku siarki i pyłu, smog kalifornijski, który jest fotochemiczny, występuje w ciepłych miesiącach i zawiera tlenki azotu, węglowodory i ozon, głównie z samochodów, natomiast zanieczyszczenia napływowe znad Sahary, które również obserwowane są w Polsce to głównie pyły piaskowe o duże średnicy.

Czytaj więcej Zdrowie "Pozywam smog". Sprawa Grażyny Wolszczak zmieniła podejście wymiaru sprawiedliwości do roszczeń obywateli Pomiary poziomu smogu są w ostatnich dniach niepokojąco wysokie. Kilka lat temu pionierskie działania w zakresie walki z zanieczyszczeniem powietrza podjęła Grażyna Wolszczak. Aktorka pozwała Skarb Państwa i wygrała proces. Ten casus dał początek nowemu podejściu prokuratury do podobnych spraw.

Polski smog to smog pyłowy składający się w szczególności z ultradrobnych pyłów zawieszonych oraz węglowodorów aromatycznych, który powstaje zimą, w odróżnieniu od smogu londyńskiego charakteryzuje się brakiem podwyższonych stężeń dwutlenku siarki. Polski smog jest zauważalny głównie wtedy, gdy mamy do czynienia z mroźnym wyżem, który przynosi zimne powietrze, a Słońce ogrzewając atmosferę, tworzy warunki inwersji, sprzyjające rozwojowi smogu.

Ponadto warto pamiętać, że polski smog to nie tylko kojarzone przesz nasz duże aglomeracje i zakorkowane miasta, ale również małe wsie i miasteczka, na których w szczególności obserwujemy to zjawisko. Jak udowodniono w omawianym badaniu, polski smog gorzej wpływa na układ sercowo-naczyniowy niż innych typy smogu. Ponadto efekty jego oddziaływania na populacje o niższym statusie socjoekonomicznym i mniejszym kapitale kulturowym są wyraźniej zauważalne, ponieważ dochodzi do zjawisk addycji (przyłączania jednej cząsteczki do drugiej). Wiele czynników działa wtedy równocześnie, co zwiększa efekt działania poszczególnych.