Cukier podwyższa wiek biologiczny kobiet. Nowe badanie pokazało, że liczy się każdy gram

Już od dawna wiadomo, że stwierdzenie „cukier krzepi” ma niewiele wspólnego z prawdą. Dietetycy i lekarze są zgodni co do tego, że aby zachować zdrowie, warto ograniczyć spożycie cukru do minimum.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco zauważyli jeszcze jeden negatywny aspekt dotyczący wpływu cukru na ludzki organizm: podwyższanie wieku biologicznego. Obszerny raport z najnowszego badania opublikowano niedawno na łamach serwisu naukowego JAMA Network, działającego pod egidą Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego.

Cukier podwyższa wiek biologiczny kobiet. Liczy się każdy gram

Wpływ cukru na biologiczny wiek komórek ludzkiego ciała amerykańscy naukowcy zbadali na drodze analizy dwóch badań z lat 1987-1999 oraz 2015-2019, w których wzięły udział 342 białe i czarnoskóre kobiety (w równych proporcjach). W pierwszej części badania miały one od 9 do 19 lat, w drugiej te same kobiety były już w wieku od 36 do 43 lat.

Badania dotyczyły zdrowia układu sercowego i metabolizmu badanych. Na podstawie próbek śliny przeanalizowano również dane na temat zegara epigenetycznego kobiet biorących udział w badaniu.

Zegar epigenetyczny to miara, przy pomocy której określa się wiek biologiczny komórek oraz przewiduje się długość życia pacjenta. Naukowcy przeanalizowali kilka aspektów zdrowego odżywiania się, które mają wpływ na zegar epigenetyczny.