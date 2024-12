Ludzie boją się wykonywać resuscytację kobietom. Eksperci mają pomysł, jak to zmienić

Niektórzy obawiają się też, że kobieta, która potrzebuje pomocy, posądzi ich o molestowanie seksualne. Badania, które przeprowadzono w poprzednich latach potwierdziły z kolei, że kobiety rzadziej udaje się uratować dzięki resuscytacji, co może sugerować niewłaściwe przeprowadzenie tej czynności.

Wprowadzenie manekinów z piersiami może uratować życie kobiet

Ciekawe badanie poruszające ten problem opublikowano w listopadzie tego roku na łamach czasopisma naukowego „Health Promotion International”, które wydaje Oxford University Press. Wynika z niego, że znakomita większość manekinów (zwanych także fantomami) do przeprowadzania ćwiczeń z resuscytacji krążeniowo-oddechowej ma płaskie, typowo męskie klatki piersiowe.

Badaczy pod kierownictwem Rebeki Amalii Szabo z Uniwersytetu w Melbourne interesowało, w jakim stopniu ćwiczenia z RKO przyczyniają się do zakończenia akcji ratunkowej sukcesem, kiedy już dojdzie do wypadku. Autorzy badania skupili się w szczególności na płciowej reprezentacji manekinów do ćwiczeń z resuscytacji na globalnym rynku.

Okazało się, że na 20 dostępnych modeli manekinów zaledwie pięć ma cechy kobiece. Wśród tych pięciu modeli z kolei tylko jeden posiadał piersi. Oznacza to, że aż 95 proc. modeli dostępnych na globalnym rynku manekinów do ćwiczeń z RKO miało płaską klatkę piersiową.

Autorzy raportu sugerują, że wprowadzenie na rynek manekinów większej liczby modeli, które odzwierciedlają budowę kobiecego ciała, zwiększy liczbę resuscytacji kobiet, które zakończyły się powodzeniem. Zdaniem ekspertów osoby, które przeszły szkolenie z RKO również na kobiecym manekinie, nie będą obawiać się, że zrobią kobiecie coś złego, kiedy zajdzie potrzeba wykonania tej czynności.