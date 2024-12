Odkryto zaskakujący czynnik, który wpływa na występowanie u kobiet choroby Alzheimera

Okazuje się, że brak równouprawnienia płci niesie ze sobą znacznie poważniejsze konsekwencje dla zdrowia psychicznego kobiet, niż dotychczas sądzono. Raport z badania, które przeprowadzili naukowcy z działającego przy Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku Vagelos College of Physicians and Surgeons, rzuca na ten problem nowe światło.

Seksizm strukturalny zwiększa ryzyko choroby Alzheimera i demencji u kobiet

Naukowców interesowała relacja między seksizmem strukturalnym a zdrowiem mózgu w poszczególnych stanach USA. Analizą objęto dane 21 tysięcy mieszkanek i mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Raport z badania pojawił się niedawno na łamach czasopisma „Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association”.

Czym jest seksizm strukturalny? W odróżnieniu od pojedynczych przypadków dyskryminacji i seksizmu, których kobiety doświadczają bezpośrednio od innych osób, seksizm systemowy polega na nierównym dostępie do zasobów i władzy, co jest wynikiem polityki społecznej oraz norm społecznych funkcjonujących w danej społeczności.

Autorzy badania przeanalizowali dane medyczne osób urodzonych w latach 1900-1960 w poszczególnych stanach USA. Poziom seksizmu strukturalnego, jaki występował w nich w badanym okresie, zmierzono na bazie takich czynników jak między innymi udział mężczyzn i kobiet w strukturze zatrudnienia i władzy czy w takich zjawiskach jak ubóstwo.