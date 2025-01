Program ćwiczeń polecany przez Jennifer Aniston "lekiem" na menopauzę

Co więcej, kobiety trenujące według programu promowanego przez Jennifer Aniston zauważyły wzrost masy mięśniowej, ale bez zwiększenia całkowitej masy ciała. To niezwykle istotna informacja, ponieważ z wiekiem organizm traci mięśnie, a ich odbudowa jest trudniejsza. Właśnie dlatego eksperci tak podkreślają znaczenie treningu oporowego w procesie starzenia się.

Trening oporowy remedium na objawy menopauzy?

Menopauza wiąże się ze spadkiem poziomu estrogenów, co prowadzi do szybszego zaniku mięśni oraz osłabienia kości i stawów. Efektem tego jest większe ryzyko upadków i złamań, zwłaszcza biodra – urazu, który często ma poważne konsekwencje zdrowotne. Jak podkreśla profesor Francis Stephens z Uniwersytetu Exeter, utrzymanie siły i równowagi w tym okresie życia jest kluczowe dla zachowania sprawności i dobrego samopoczucia. „Świetną rzeczą w tych prostych ćwiczeniach oporowych jest to, że można je łatwo wykonywać w domu, a teraz wykazaliśmy, że skutecznie poprawiają siłę i równowagę u kobiet w okresie menopauzy i po menopauzie” – powiedziała prof. Stephens w rozmowie z „The Independent”. To oznacza, że nigdy nie jest za późno na to, by zacząć ćwiczyć.

Czym tak naprawdę różni się Pvolve od innych form aktywności? To program oparty na niskointensywnym treningu oporowym, który łączy elementy pilatesu, treningu funkcjonalnego i ćwiczeń stabilizacyjnych. Nie wymaga forsownego wysiłku ani specjalistycznego sprzętu – można go wykonywać w domu.

Julie Cartwright, prezes Pvolve, podkreśla w rozmowie z „The Independent„, że program ten może być odpowiedzią na potrzeby kobiet w okresie menopauzy. „Kobiety przechodzą ogromne zmiany fizyczne podczas menopauzy, a badania te pokazują, że metoda Pvolve może służyć jako środek interwencyjny, pomagając kobietom żyć lepiej i czuć się lepiej przez całe życie” - powiedziała.

Dzięki badaniom przeprowadzonym przez Uniwersytet Exeter wiadomo już, że Pvolve działa – i to skutecznie. W obliczu wielu problemów starzejącego się społeczeństwa i rosnącej liczby kobiet przechodzących menopauzę program ten może stać się przełomem w profilaktyce zdrowotnej.