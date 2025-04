Słaba higiena jamy ustnej ma związek z pewnymi dokuczliwym bólami. Pionierskie badanie

Nie od dziś wiadomo, że właściwa higiena jamy ustnej ma korzystny wpływ nie tylko na kondycję zębów i zwiększenie szans na zachowanie zdrowego uśmiechu na dłużej. Eksperci są zgodni co do tego, że warto codziennie dbać o zęby i regularnie odwiedzać stomatologa również po to, aby uchronić się przed groźnymi chorobami, które pozornie nie mają związku ze zdrowiem uzębienia.

Słaba higiena jamy ustnej a migreny i bóle ciała: wyniki pionierskiego badania

Okazuje się, że niewystarczająca higiena jamy ustnej może również w znacznym stopniu przyczyniać się do występowania migren, a także bólu mięśni, stawów i brzucha. Pionierskie badanie na temat związku mikrobiomu jamy ustnej z występowaniem bólu w różnych częściach ciała przeprowadził zespół naukowców z Uniwersytetu w Sydney.

Badanie prowadzono od grudnia 2021 roku do grudnia 2022 roku. Objęło ono 168 niepalących mieszkanek Auckland w Australii, które w trakcie badania nie cierpiały ani na cukrzycę, ani na żadne infekcje.

Zdrowie jamy ustnej pacjentek zbadano, używając kwestionariusza, który opracowali eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dane te zestawiono z ocenami bólu w różnych częściach ciała, które uzyskano za pomocą takich narzędzi jak kwestionariusz SF-36, ankieta opracowana przez International Headache Society czy wskaźnik FBDSI.

Co istotne, aż 67 proc. uczestniczek badania cierpiało na fibromialgię. To rzadko diagnozowany zespół chorobowy, który charakteryzuje wielomiejscowe bóle, również bóle głowy, którym może towarzyszyć zmęczenie, zaburzenia snu i problemy z koncentracją.