USA: Trump ucina finansowanie największemu instytutowi w kraju, który bada zdrowie kobiet

Women’s Health Initiative (WHI) to funkcjonujący z ramienia amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) największy w USA instytut badawczy skupiający się na zdrowiu kobiet. W tym tygodniu organizacja poinformowała, że wraz z końcem bieżącego roku finansowego, czyli we wrześniu, Departament Zdrowia i Opieki Społecznej zakończy kontrakty z regionalnymi centrami badawczymi WHI, gwarantujące ich finansowanie ze środków federalnych.



Przyszłość Women’s Health Initiative stoi pod znakiem zapytania

Instytut poinformował na swojej oficjalnej stronie, że jego centrala — WHI Clinical Coordinating Center w Seattle — będzie działać jeszcze do stycznia 2026 roku. Po tym czasie — dodają przedstawiciele WHI — finansowanie instytutu stoi pod znakiem zapytania.

Zdaniem ekspertów z WHI zerwanie kontraktów znacząco i w negatywny sposób wpłynie na postępy badań i zbieranie danych, przede wszystkim tych dotyczących pacjentów. Brak odpowiednich środków finansowych ograniczy możliwości realizacji dalszych badań, między innymi na temat zdrowia kobiet w starszym wieku — jednej z najszybciej powiększających się kohort amerykańskiego społeczeństwa.

Cofnięcie finansowania centrali WHI w Seattle na początku 2026 roku znacznie utrudni z kolei dostęp do bazy danych naukowych i próbek biologicznych należących do instytutu. W rezultacie znacząco spowolni to tempo nowych odkryć i dalszego rozwoju medycyny — podkreśla WHI, któremu wtóruje wielu przedstawicieli amerykańskiego środowiska naukowego.