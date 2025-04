Świąteczny stół nie sprzyja asertywności. "Nieświadomie odtwarzamy wzorce"

Co do pani doświadczenia – rozumiem, że może pojawiać się smutek czy poczucie niezrozumienia. Warto wtedy łagodnie, ale stanowczo komunikować swoje podejście: „U mnie święta to bardziej czas odpoczynku niż kulinarnego wyzwania – wolę spędzić go na luzie, a nie w kuchni. Ale będzie pysznie, tylko prosto”. Czasem potrzeba kilku lat, by rodzina zaczęła to rozumieć i akceptować.

Jeśli ktoś na co dzień dba o dietę, ale w święta z różnych powodów zjada więcej niżby chciał – czy powinien czuć się winny?

Absolutnie nie. Wina to emocja, która nie sprzyja zdrowej relacji z jedzeniem – wręcz przeciwnie, często prowadzi do restrykcji i kompensacji. Święta to wyjątkowy czas i jeśli zdarzy się zjeść więcej, warto to potraktować jako część normalnego życia, a nie „dietetyczną porażkę”. Kluczem jest łagodność wobec siebie i powrót do równowagi – bez karania się ani dramatyzowania.

Czy kobiety i mężczyźni inaczej podchodzą do „celebrowania świąt jedzeniem”?

Różnice mogą wynikać z ról społecznych i oczekiwań. Kobiety częściej są odpowiedzialne za przygotowanie potraw, co może wiązać się z większym stresem i presją – zarówno by wszystko „wyszło”, jak i by samemu „nie przesadzić”. Mężczyźni natomiast częściej podchodzą do jedzenia świątecznego z luzem i przyzwoleniem na nadmiar. Ale to oczywiście duże uogólnienie – wszystko zależy od indywidualnych historii, przekonań i relacji z jedzeniem.

Trzy złote rady dla osoby, która chce zdrowojedzeniowo przeżyć święta?

Jedz uważnie, nie automatycznie – smakuj, zatrzymaj się, pytaj siebie: „Czy ja naprawdę mam na to ochotę?”.

Nie głodź się przed świętami – to prosta droga do objadania się później. Regularne posiłki pomagają zachować równowagę.