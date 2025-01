Gubernatorka Tokio wytacza nowe działa w walce z ujemnym przyrostem naturalnym w stolicy Japonii

Spadek współczynnika dzietności jest szczególnie wyraźny w Tokio. Tam wartość ta wyniosła w 2023 roku zaledwie 0,99. Stolica Japonii została pierwszym miastem w tym kraju, w którym współczynnik dzietności spadł poniżej 1.

Z refundacji znieczulenia zewnątrzoponowego skorzystają tylko mieszkanki Tokio

Dziennik „The Japan Times” informuje, że Rząd Metropolitalny Tokio złoży projekt refundacji znieczulenia zewnątrzoponowego już w lutym. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, program ruszy jeszcze w tym roku. Będzie to pierwsza tego rodzaju inicjatywa władz samorządowych w Japonii.

Z najnowszych danych Japońskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów wynika, że obecnie ze znieczulenia zewnątrzoponowego korzysta zaledwie około 12 proc. Japonek. Usługa nie jest tania — wiąże się z wydatkiem na poziomie od 100 do 200 tysięcy jenów. W przeliczeniu na polską walutę to od ponad 2,5 do ponad 5 tysięcy złotych.

Cytowani przez „The Japan Times” eksperci zauważają, że inicjatywa tokijskiego ratusza może pociągnąć za sobą pewne niekorzystne zjawiska dla Japonii. Ich zdaniem do gęsto zaludnionej stolicy z całego kraju zaczną masowo przeprowadzać się mieszkańcy z innych regionów.

Z tego powodu pozostałe części Japonii mogą ulec wyludnieniu. Z tym problemem już teraz mierzą się niektóre miejscowości i regiony. Obecnie w granicach Tokio mieszka ponad 14 milionów osób, z kolei większą aglomerację, tak zwane Wielkie Tokio, zamieszkuje ponad 37 milionów. Kolejnym problemem może stać się niedobór anestezjologów, których — jak zauważają specjaliści — już teraz jest w Japonii zbyt mało.