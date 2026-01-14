Przełom w in vitro. Naukowcy dają nadzieję kobietom starającym się o dziecko

Z wiekiem kobiety mają coraz większe trudności z zajściem w ciążę, jej donoszeniem i wreszcie – wydaniem na świat zdrowego potomka. Około 40. roku życia niemal wszystkie komórki jajowe mają nieprawidłową liczbę chromosomów, co jest kluczową przyczyną problemów z płodnością, a także rozwinięcia się u dziecka zespołu Downa.

Badacze „odmłodzili” komórki jajowe. Kluczowe jest pewne białko

Nieprawidłowości, jakie pojawiają się w komórkach jajowych wraz z wiekiem, zaczynają się na etapie mejozy, czyli w procesie podziału komórkowego. W wyniku mejozy liczba chromosomów w żeńskich i męskich komórkach płciowych zmniejsza się o połowę, co umożliwia ich późniejsze połączenie – i powstanie embrionu.

Im kobieta starsza, tym mniej stabilne są chromosomy w jej komórkach jajowych. W rezultacie powstaje nieprawidłowy embrion, który posiada za dużo lub za mało chromosomów.

Z tym nierozwiązanym jak dotąd problemem zmierzył się zespół naukowców z Instytutu Nauk Multidyscyplinarnych im. Maxa Plancka w niemieckim Göttingen. W gronie badaczy była również Polka – dr Agata Zielińska, współzałożycielka firmy Ovo Labs, specjalizującej się w innowacyjnych rozwiązaniach w dziedzinie zapłodnienia metodą in vitro.