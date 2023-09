W branży medycznej ludzie nie zmieniają pracy dla pieniędzy. Joanna Szyman o tym, co nimi kieruje

Medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin, nie tylko w kontekście terapii i badań naukowych, ale też technologii, zarządzania placówkami i personelem. Jakie są największe wyzwania dla menedżerów działających na tym rynku?

Joanna Szyman: Dominującym tematem, czy to w dyskursie publicznym, czy w relacjach pracodawcy – pracownicy najczęściej są problemy związane z wysokością wynagrodzeń. To oś debaty, ale nie podstawowy czynnik, który wpływa na warunki pracy, bo pensje zbliżają się już bardzo racjonalnie do poziomu Europy Zachodniej. Badania wskazują na coś zupełnie innego. Dla pracowników tego sektora ważne są przede wszystkim organizacja i kultura pracy. Blisko 90 proc. osób decyduje o zmianie miejsca zatrudnienia właśnie ze względu na uwarunkowania organizacyjne, kulturę pracy oraz dostęp do nowych technologii. Ludzie migrują między placówkami, oceniając możliwości rozwoju. Elementem, dla którego szuka się zmiany na lepsze, jest też bardzo racjonalna przyczyna: balans pomiędzy życiem osobistym a sferą zawodową. Medycy doświadczają wszystkich problemów, które ma cała reszta populacji – i wypalenia zawodowego, i przemęczenia. Mimo że najczęściej mówi się o zarobkach, największym wyzwaniem jest stworzenie miejsca pracy przyjaznego pracownikom, dającego im poczucie bezpieczeństwa, pielęgnującego równość i przede wszystkim stwarzającego warunki do rozwoju.

W tej branży zatrudnionych jest 70 proc. kobiet, co mogłoby sugerować, że to one w niej dyktują warunki, ale tylko 25 proc. z nich zajmuje stanowiska menedżerskie. To będzie się zmieniać?

Mam nadzieję, że tak. To kwestia tej kultury pracy i pielęgnacji równego dostępu do edukacji, awansów. Trochę poraża ta dysproporcja w służbie zdrowia, bo wydawałoby się, że przynajmniej w tym sektorze powinniśmy mieć dużo większą równowagę. Tak jeszcze się nie dzieje. Potwierdzają to choćby badania Fundacji Kobiety w Chirurgii. Na szczęście te nierówności i ograniczenia coraz częściej stają się przedmiotem dyskusji, a to sprawia, że pojawiają się w polu świadomości. Dzięki temu zaczynają się zmiany. Pod koniec ubiegłego roku zorganizowaliśmy pierwsze kursy obsługi robotów chirurgicznych dla kobiet, do tej pory było ich już wiele i na stałe wpisały się w kulturę ośrodków robotycznych. Mamy już pierwsze wykształcone chirurżki robotyczne i cieszy mnie to, że wiele podmiotów publicznych podjęło inicjatywę i zaczęło kształcić swój personel pod tym kątem. Te zmiany się dokonują, wymagają po prostu czasu.

A technologia nam w tym pomaga.