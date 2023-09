Kobiety w zarządach największych polskich firm rodzinnych

Alicja Wysocka – Świtała, Partnerka Zarządzająca Clue PR

Nie tylko w Polsce

Nierówna reprezentacja płci w zarządach i radach nadzorczych firm – zarówno rodzinnych, jak i w korporacjach – to zjawisko znane od lat i wciąż utrzymujące się na podobnym poziomie. Raport McKinsey z 2022 roku „Women in the Workplace” określa to zjawisko mianem „złamanego szczebla” w drabinie zawodowej: na 100 mężczyzn awansowanych na stanowiska menedżerskie, zostaje awansowanych tylko 87 kobiet. Następnie po kolejnych szczeblach kariery wspina się proporcjonalnie mniej kobiet i w efekcie mniej dochodzi do pełnienia istotnych funkcji w zarządach spółek (według organizacji non profit Women on Boards w 2022 w zarządach spółek publicznych było ich 39 proc., o 1 proc. mniej niż w roku 2019). Równocześnie, jak wynika z raportu „The Future of Jobs 2023” zaprezentowanego na tegorocznym World Economic Forum, 79 proc. z ponad 800 badanych firm w ramach polityki DEI (Różnorodności, Równości i Włączenia) będzie traktować jako priorytet wsparcie kobiet. Co istotne, rodzinne firmy nie zawsze objęte są regulacjami, które dotyczą korporacji i wprowadzają je, z wielu powodów, we własnym tempie i stopniowo.



Nie na wszystko w firmach rodzinnych są fundusze i przestrzeń, w dużej mierze też oparte są one na tradycji rodzinnej i sztafecie międzypokoleniowej. Ponadto na rynku pracy kobiety mierzą się z wieloma wyzwaniami, takimi jak luka płacowa, trudności w powrocie po urlopie macierzyńskim czy elastyczny czas pracy. Kompetencyjnie kobiety są świetnie wykształconymi managerkami i Pokolenie Z nie tylko to dostrzega, ale również oczekuje inkluzywnego podejścia od pracodawców: według raportu Manpower „The New Human Age 2023”, 56 proc. respondentów nie zaakceptowałoby pracy w organizacji, w której nie ma zróżnicowanego pod względem płci zespołu liderów. Jestem przekonana, że zwiększenie udziału kobiet w zarządach firm rodzinnych będzie następować, jednak podstawa to wsparcie systemowe tych firm w równościowej transformacji poprzez ulgi, szkolenia i pokazywanie dobrych praktyk.