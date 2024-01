Uważam, że dobry lider jest jak dobry rodzic, tylko pytanie, co to dla nas znaczy i z czym się kojarzy. Dobry rodzic w ogólnym zakresie kojarzy się ze stylem zarządzania, w którym z jednej strony wspieramy i motywujemy, ale jednocześnie musimy wyznaczać bardzo konkretne i jasne granice. To, z czym się kojarzy "dobra mama", jest już kwestią indywidualną. Może z tym, że machnie ręką i wszystko za ciebie zrobi, ale w tym przypadku będzie to raczej nadopiekuńcza mama. Efekt będzie najbardziej wykańczający dla niej samej. Pracuje z dorosłymi ludźmi, więc musi umieć pewnych rzeczy od nich wymagać, komunikować, a nawet — co jest czasem przykre, żegnać się z nimi. Nadopiekuńcza mama nie sprzyja rozwojowi pracownika.

A kumpela?

To też nie jest dobry styl zarządzania. Kojarzy się z chodzeniem na kawki, wspólnym imprezowaniem i byciem „psiapsi", ale kiedy dochodzi do sytuacji, w której mamy wyznaczać granice, jest to dezorientujące dla osoby, która znajduje się niżej w hierarchii. Raz jesteśmy kupelami, a raz od niej czegoś wymagamy i ona nie wie, jak się do tego odnieść. Ludzie mają tendencje do wybierania tego, co jest dla nich przyjemniejsze i łatwiejsze. Zmiana priorytetów może w nich rodzić bunt na zasadzie: ”Wolę ciebie jako kumpelę, nie chcę, żebyś wydawała mi polecenia”. To prowadzi do przekraczania granic w drugą stronę.

Kumpele często miewają ten problem, że były koleżankami, ale awansowały.

Tak i to jest bardzo trudna sytuacja dla przyjaźni. Nie zawsze w takiej sytuacji rozpadają się znajomości, ale to wymaga bardzo świadomych umiejętności osoby, która awansuje, czyli otwartości, nieunikania rozmowy na ten temat, delikatności, bycia czujnym i oddzielania pracy od życia prywatnego. Trudna sprawa. Rola lidera jest trochę rolą samotną. Osoba, która ją odgrywa, ma współpracować z zespołem. Jeśli jest to zespół dobry i wspierający, ma z tego satysfakcję. Ale członkowie zespołu są w zupełnie innych zależnościach od siebie i łatwiej im funkcjonować razem na co dzień, a liderka musi pogodzić się z tym, że w zasadzie nie powinna w to grono wchodzić, tylko utrzymać bardzo jasne granice i proporcje kontaktów.

Menedżer z jednej strony ma twarde cele, a z drugiej pracowników, z którymi musi je osiągnąć. Dobrze by było robić to w miłej atmosferze, ale nie zawsze się udaje. Wydaje mi się, że ta jego samotność często pojawia się w sytuacji bycia między młotem a kowadłem.