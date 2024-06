Dlaczego kobietom trudniej przychodzi budowanie relacji w biznesie? Wyniki raportu

Kolejną obserwacją poczynioną przez autorów raportu jest nadmierna koncentracja kobiet na własnych cechach charakteru, konieczności zachowania się w konkretny sposób podczas spotkań z zespołem czy negocjacji, a także na ewentualnych brakach w posiadanych umiejętnościach, które uniemożliwiają podjęcie działań w odpowiednim momencie. Tymczasem mężczyźni na równoległych stanowiskach skupiają swoją uwagę raczej na własnych obowiązkach, osiągnięciu pożądanego wyniku finansowego firmy czy pomyślnym zakończeniu projektu, nie poświęcając czasu na nadmierną analizę swojego zachowania w trakcie wykonywania pracy.

Rekomendacje korzystne dla kobiet

Podczas gdy spotkania twarzą w twarz nie zawsze pozwalają kobietom na zawarcie trwałych relacji biznesowych, to jednak badanie wskazuje, że to właśnie one w większym stopniu mogą nawiązać cenne kontakty zawodowe dzięki poleceniu ze strony osób trzecich.

Rekomendacje świadczą o tym, że zaufana osoba ręczy za polecaną przez siebie kobietę, wierząc nie tylko w jej kompetencje, ale i w siłę jej charakteru oraz możliwość wykazania się zdolnościami niezbędnymi do wykonywania danej pracy. Tego typu podejście opiera się na pełnej akceptacji osoby rekomendowanej na dane stanowisko, co sprawia, że jeszcze przed rozpoczęciem pracy jej przeświadczenie o własnych kompetencjach zostaje wzmocnione.

Mentoring

Wśród kroków, jakie organizacja może przedsięwziąć w celu umożliwienia kobietom rozwoju ich kariery zawodowej na wysokich stanowiskach, autorzy raportu wymieniają między innymi stworzenie programów mentorskich, mających na celu przekazywanie managerkom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków i podejmowania odpowiednich działań w świecie biznesu.

Jednocześnie redaktorzy „Harvard Business Review” zwracają uwagę na błędne podejście wielu organizacji do kwestii mentoringu: o ile istnieje przekonanie, że za tak zdefiniowaną pomoc powinni być odpowiedzialni wysokiej klasy specjaliści, to jednak pożądane efekty przynosi współpraca z ekspertami średniego szczebla, którzy posiadają kompetencje niezbędne do wsparcia rozwoju osób wymagających odpowiednich wskazówek. Tym samym ich status zawodowy pozwala na większą swobodę we współpracy i możliwość udzielania rad opartych na własnych doświadczeniach.

Zawsze robię to, o co prosi przełożony

Przy doborze mentorów autorzy raportu proponują tworzenie grup kobiet o zróżnicowanym doświadczeniu i stażu w organizacji. Badanie pozwoliło ustalić, że trzyosobowe grupy kobiece posiadają nieocenioną moc: osoba rozpoczynająca karierę w firmie, mentor średniego szczebla oraz kobieta posiadająca eksponowane stanowisko w firmie. Połączenie ich kompetencji i doświadczeń pozwala, zdaniem redaktorów „Harvard Business Review”, zyskać nowe perspektywy rozwoju, ale i wesprzeć siebie nawzajem w sytuacjach kryzysowych, które już wcześniej mogły być udziałem starszych stażem członkiń organizacji.