Szefowa Too Good To Go: Marzy mi się świat, w którym nie marnuje się jedzenia

Jakie były pierwsze pani wrażenia, kiedy dołączyła pani do Too Good To Go?

Powodem mojego dołączenia do Too Good To Go była misja firmy i to, co konkretnie robi. I chociaż to może brzmieć jak banał – bo właściwie niewiele osób mówi o swoich miejscach pracy w ten sposób – to ja mam za sobą wiele różnych doświadczeń zawodowych i mogę powiedzieć, że ta organizacja wyróżnia się na tle innych silnym aspektem społecznym. Jej misja, czyli stworzenie świata bez marnowanego jedzenia, rezonuje z wieloma osobami. Przyciągamy niezwykle ciekawe osoby. Wiele z nich zmienia branże i ścieżki zawodowe, by do nas dołączyć, bo wartości firmy są dla nich ważne. Mnie zaskoczyło, jak bardzo ta misja jest rzeczywiście wszyta w DNA firmy i jak ogromne znaczenie ma dla wszystkich pracowników.

Przez wiele lat pracowała pani w branży e-commerce i nowych technologii. Doświadczenia z poprzednich stanowisk pomagają w tej pracy?

Myślę, że każde doświadczenie do czegoś prowadzi i czegoś uczy – nawet jeśli jest negatywne, to również rozwija. Natomiast w przypadku branży technologicznej, e-commerce, startupów czy scaleupów (firmy, które w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych rozwijały się w tempie rocznym powyżej 20 procent - przyp.red.) te doświadczenia są niezwykle przydatne. Too Good To Go jest scaleupem, czyli firmą, która osiągnęła już stabilny poziom rozwoju i nadal bardzo szybko rośnie. Obecnie działamy na 19 rynkach, a moje wcześniejsze doświadczenie w pracy w takich środowiskach bardzo pomogło mi się szybko wdrożyć i jednocześnie wspierać firmę w dalszym rozwoju. Te umiejętności są tutaj bardzo cenne.

Too Good To Go to firma globalna. Gratuluję awansu – jest już pani dyrektorką nie tylko na Polskę, ale i Czechy. Jaki jest zakres pani decyzyjności? Wszystko ustalane jest w centrali, czy ma pani swobodę działania?