Multitasking jest przereklamowany. Oto, jaki styl pracy daje dużo lepsze efekty

Multitasking, mimo że jest często postrzegany jako pożądana umiejętność w środowisku pracy, wiąże się z pewnymi zagrożeniami, zarówno dla pracownika, jak i dla jego przełożonego. Choć może wydawać się dobrym sposobem na szybkie wykonywanie wielu zadań, to w wielu przypadkach przełączanie się między zadaniami powoduje wzrost czasu potrzebnego na ich realizację i obniżenie efektywności. Ciągłe przełączanie uwagi między różnymi zadaniami może prowadzić do „kosztów przełączania” (switching costs), które zmniejszają koncentrację i utrudniają skupienie się na jednym zadaniu. W konsekwencji może to prowadzić do zmniejszenia efektywności, wydajności i jakości pracy. Ciągłe przełączanie się między zadaniami może prowadzić do obniżenia jakości pracy, zwłaszcza jeśli wymagają one głębokiego skupienia. Pracownicy wykonujący wiele zadań jednocześnie mogą również odczuwać wyższy poziom stresu wynikającego z potrzeby stałego przełączania uwagi. Tego rodzaju przeciążenie może w dłuższej perspektywie prowadzić do wypalenia zawodowego i mieć negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Ponadto multitasking może prowadzić do obniżenia zdolności do głębokiego, skoncentrowanego myślenia, które jest niezbędne do rozwiązywania złożonych problemów.



Czy można również wyróżnić zagrożenia wynikające z multitaskingu dla przełożonych?

Po pierwsze multitasking może prowadzić do większej liczby błędów i obniżenia jakości pracy zespołowej. Wielozadaniowość może prowadzić do błędów w pracy, które nie zawsze są od razu zauważalne, ale z czasem mogą wpłynąć na ogólne wyniki organizacji. Po drugie, w organizacjach, w których multitasking jest praktykowany na szeroką skalę, managerowie mogą napotkać trudności w utrzymaniu kontroli nad projektami i zarządzaniu pracą zespołową. Koncentracja na wielu zadaniach może sprawić, że pracownicy nie będą w stanie efektywnie współpracować, co może prowadzić do nieporozumień, niewłaściwego podziału ról i opóźnień w realizacji celów. Ponadto długotrwały stres związany z multitaskingiem może prowadzić do obniżenia motywacji oraz satysfakcji z pracy wśród pracowników. Pracownicy zmuszeni do wykonywania wielu zadań jednocześnie mogą w dłuższej perspektywie czuć się wypaleni i zniechęceni, co może negatywnie wpływać na atmosferę w zespole i prowadzić do wyższej rotacji pracowników. Podsumowując, zarówno dla pracownika, jak i jego przełożonego, multitasking może wiązać się z rozmaitymi kosztami i negatywnymi konsekwencjami. Dla pracownika są to m.in. zmniejszona efektywność, zwiększone ryzyko błędów, przeciążenie psychiczne i stres. Dla przełożonego, multitasking może prowadzić do obniżonej jakości pracy, trudności w zarządzaniu zespołem i spadku motywacji wśród pracowników. Bardzo ważne jest zatem, aby organizacje stosowały podejście zrównoważone i starały się minimalizować negatywne skutki wielozadaniowości, dbając o dobrostan, zdrowie i harmonijną współpracę swoich pracowników.

Czy zatem monotasking może okazać się bardziej pożądanym stylem pracy?

Monotasking – czyli skupienie się na jednym zadaniu w danym czasie – może okazać się bardziej pożądanym stylem pracy, szczególnie gdy zależy nam na wysokiej efektywności i jakości pracy, a także dobrostanie pracowników. Monotasking może prowadzić do wyższej jakości wykonywanych zadań. Kiedy pracownik koncentruje się na jednym zadaniu, ma szansę wykonać je dokładniej, staranniej i z pełnym zaangażowaniem. Monotasking sprzyja również bardziej efektywnemu zarządzaniu czasem, ponieważ pozwala pracownikowi skoncentrować się na jednym zadaniu bez ciągłych przerw i rozproszeń związanych z koniecznością przełączania się między różnymi projektami. Zamiast „skakać” między zadaniami, które wymagają różnego rodzaju myślenia, monotasking pozwala na głębszą koncentrację, co w efekcie może przyspieszyć realizację zadania. Monotasking jest także korzystny z punktu widzenia zdrowia psychicznego, ponieważ zmniejsza presję i przeciążenie umysłowe, które często towarzyszy multitaskingowi. Kiedy pracownik kieruje całą swoją uwagę na jedno zadanie, łatwiej jest mu utrzymać wysoki poziom koncentracji, co sprzyja produktywności. Skupienie się na jednym zadaniu w danym czasie pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów poznawczych i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów.