U Sarah Ferguson zdiagnozowano czerniaka podczas operacji rekonstrukcyjnej po mastektomii.

Sarah Ferguson przejawia dużą dozę sympatii do naszego kraju. Zawsze z nostalgią wspomina fakt, że to właśnie wizyta w Polsce nakłoniła ją do powołania Children in Crisis. Powiedziała nawet w jednym z wywiadów, że to tutaj zrozumiała, iż chce pomagać ludziom. W grudniu 1999 roku odebrała w Warszawie wręczony jej przez dzieci Order Uśmiechu. We wrześniu 2021 roku wizytowała Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

- Polskie dzieci przyznały mi kiedyś Order Uśmiechu, więc jestem ich ambasadorką, głosem tych, którzy nie mogą wołać. To pomaganie dzieciom na całym świecie zaczęło się właśnie tu w Zabrzu – wyznała wówczas arystokratka.

Wybuch wojny w Ukrainie skłonił Brytyjkę do jeszcze większego zacieśnienia więzów z Polską; od czasu rozpoczęcia konfliktu odwiedziła nasz kraj trzykrotnie, współpracując z różnymi organizacjami charytatywnymi.