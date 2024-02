Nie tylko Olsztyn

Swoje tytuły naukowe 10-krotna pani magister zdobywała między innymi na takich uczelniach jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Białymstoku czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Choć rekord w kategorii „Najwięcej ukończonych kierunków studiów” został ustanowiony 30 grudnia 2022 roku, to jednak trudno mówić tutaj o zamkniętej liście. Żądna wiedzy wielokrotna absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych kontynuuje naukę, szukając kolejnych pasjonujących kierunków, których dotychczas jeszcze nie podjęła. – Moją pasją jest uczyć się, rozwijać w wielu kierunkach, co w połączeniu z drugą pasją, jaką jest psychologia, daje mi dużo większe możliwości pomagania drugiej istocie, czy to człowiekowi, czy zwierzęciu – wyjaśnia rekordzistka w rozmowie z portalem Biurorekordow.pl.

– Trudno wyjaśnić pasję, a nauka, studiowanie, to po prostu moja pasja. I to taka, która nie pozwala mi się zatrzymać. Cały czas zdobywam nową wiedzę i daje mi to bardzo dużo satysfakcji – dodaje, zapytana przez redaktorów Telewizji TVP3 Olsztyn, skąd czepie zapał do nieustannego pogłębiania wiedzy.

Mimo że zdobyte umiejętności wielokrotnie przewyższają wyniki statystycznych absolwentów uczelni wyższych, to ambitna olsztynianka pobiera obecnie dalsze nauki, kształcąc się na trzech kolejnych kierunkach studiów podyplomowych. Jak sama przyznaje, pasja nie pozwala jej się zatrzymać.

