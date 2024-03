Celine Dion zabiera głos w sprawie swojego zdrowia

Wykonawczyni takich hitów jak „My Heart Will Go On”, „All By Myself”, czy „Because You Loved Me”, mimo doświadczanych trudności zdrowotnych i wynikającej z nich przymusowej przerwy w koncertowaniu, pracuje nad ważnymi dla siebie projektami, o których informuje swoich fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. 5 kwietnia ukaże się w sprzedaży album „My Love: Essential Collection”, po raz pierwszy dostępny na płycie winylowej. Będzie zawierał kilkanaście najważniejszych przebojów kanadyjskiej wokalistki pochodzących z 2008 roku, między innymi „Think Twice”, „It's All Coming Back to Me Now”, „A New Day Has Come”, czy „The Power of Love”. Album dostępny jest w przedsprzedaży, z możliwością wysyłki w dniu premiery.

I Am: Celine Dion

Od 30 stycznia fani piosenkarki wypatrują dalszych wieści na temat premiery filmu dokumentalnego „I Am: Celine Dion” wyreżyserowanego przez nominowaną do Oscara Irene Taylor i poświęconego nie tylko twórczości ikonicznej artystki, ale i jej heroicznej walce z chorobą. – Podczas mojej nieobecności postanowiłam, że powstający na mój temat film będzie poświęcony między innymi tej części mojego życia, jaką jest choroba. Pragnę przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat tego rzadkiego schorzenia. Zależy mi też na tym, by pomóc innym pacjentom w zdiagnozowaniu go i podjęciu leczenia – brzmiał wpis Celine Dion dotyczący powstającego na jej temat dokumentu.

Minione lata przyniosły nazywanej przez fanów królowej ballad wiele trudnych doświadczeń. W 2016 roku, po wieloletniej walce z rakiem krtani, zmarł jej ukochany mąż René Angélil, natomiast kilka dni po jego śmierci na Celine spadł kolejny bolesny cios: artystka straciła ukochanego brata, Daniela, który również zmagał się z chorobą nowotworową. Po serii tak przykrych wydarzeń wokalistka jeszcze przez kilka lat kontynuowała działalność muzyczną, jednak po na wieść o zdiagnozowanym u niej schorzeniu zmuszona była odwołać koncerty i przerwać karierę. Choroba o podłożu autoimmunologicznym objawia się postępującym sztywnieniem mięśni i trudnymi do opanowania skurczami.

Obecność Celine Dion podczas gali wręczania nagrody Grammy, a także podejmowane przez nią działania w sferze zawodowej, aktywność na profilu instagramowym i radosne zdjęcie rodzinne, którym podzieliła się z obserwatorami, pozwalają mieć nadzieję, że długo wyczekiwany moment powrotu do świata muzycznego wreszcie nastąpi, a publiczność będzie miała możliwość oklaskiwać nie tylko samo pojawienie się na scenie, ale i wykonanie jednej z ikonicznych ballad.





