Kurierka ruchu oporu

Zimą 1941 roku Catherine Dior chciała kupić radio, aby wysłuchać wystąpienia generała De Gaulle'a w BBC, ale traf chciał, że przy okazji zakochała się w sprzedawcy sprzętu. Hervé Papillault des Charbonneries był wtedy żonatym ojcem trójki dzieci. Połączył ich romans. Najpierw to on dołączył do francuskiego ruchu oporu, a za nim ona. Zaangażowali się w działalność sieci F2 z centralą w Cannes. Była to formacja stworzona przez trzech polskich oficerów wywiadu, działająca między innymi na zlecenie polskiego rządu na uchodźctwie, która miała charakter dywersyjno-wywiadowczy. Pod koniec wojny należało do niej dwa tysiące osób, jedną trzecią stanowiły kobiety. On miał pseudonim Eric, ona Caro. „Jej zadanie polegało na zbieraniu i przekazywaniu informacji o ruchach niemieckich wojsk i floty. W tym celu często wyprawiała się na długie przejażdżki rowerem, aby móc potajemnie spotykać się z innymi agentami F2” – wyjaśnia Picardie. Przyczyniła się między innymi do stworzenia mapy rozmieszczenia niemieckiej infrastruktury w okolicach Marsylii. Kiedy zaczęły się aresztowania na Lazurowym Wybrzeżu, dostała szyfrowaną wiadomość, żeby wracać do stolicy. Tam przez dwa lata korzystała z mieszkania Christiana przy rue Royale, gdzie przyjmowała członków swojej siatki, zbierała i przekazywała dalej informacje mające wpływa na przebieg działań wojennych.

6 lipca 1944 roku Catherine Dior umówiła się na spotkanie z informatorem w okolicach placu Trocadéro. Nie dotarła na nie, po drodze pojmało ją gestapo. Funkcjonariusze zawiązali jej oczy i wywieźli ją na przesłuchanie do swojej siedziby przy rue de la Pompe. Była torturowana przez kilka dni, ale nie wyjawiła okupantom żadnych informacji. Za to otrzymała nakaz wywiezienia na roboty do Niemiec. Jej brat bezskutecznie starał się temu zapobiec. Nie udało się. Najpierw przetrzymywana była w lochach Fresnes i Romainville, następnie wysłano ją do Drancy, a później trafiła do obozu pracy dla kobiet Ravensbrück. Christian Dior rozpaczliwie starał się doprowadzić do powrotu siostry wykorzystując do tego wszelkie kontakty. Miał problemy ze skoncentrowaniem się na pracy. W końcu jedna z wróżek, z których usług często korzystał, Madame Delahaye zapewniła go: "twoja siostra żyje, wróci" i to przywróciło mu wiarę w przyszłość. Z niepokojem, bo od dawna niczego nie zaprojektował, przyjął propozycję przemysłowca Marcela Boussaca, który zaoferował mu sześć milionów franków na uruchomienie domu mody pod własnym nazwiskiem.

Catherine Dior została wyzwolona w pobliżu Drezna w maju 1945 roku. Wróciła do Paryża wychudzona i bardzo słaba. Dręczyły ją koszmary. „Po wszystkich swoich doświadczeniach w obozach pracy przymusowej Catherine nie mogła znieść żadnego niemieckiego produktu we własnym domu i nie kupowała też przedmiotów powstałych w fabrykach firm, dla których ona i jej towarzyszki pracowały tak ciężko, a które znakomicie prosperowały także po wojnie, na przykład Siemens i BMW” – opisuje autorka jej biografii. Pomagała rodzinom osób deportowanych odnaleźć swoich bliskich. Za swoją działalność została później odznaczona Krzyżem Wojennym, Krzyżem Kombatanta i Legią Honorową. Muza swojego utalentowanego brata powróciła. Dzięki niej dwa lata po wojnie Christian Dior zaprezentował swoją pierwszą kolekcję.

W tym samym roku słynny kreator mody stworzył swoje pierwsze perfumy, ale nie mógł znaleźć dla nich nazwy. Kiedy pewnego dnia jego siostra weszła do jego biura, na jej widok Mitzah Bricard, często pełniąca również funkcję jego muzy i doradczyni w kwestiach artystycznych, wykrzyknęła na jej widok: „A któż to, jeśli nie Panna Dior!”. Christian Dior podchwycił to wyrażenie i postanowił nazwać swoje najnowsze dzieło Miss Dior. Jego skojarzenia były jak najbardziej naturalne, ponieważ zapach z nutami zielonego jaśminu pochodził z ulubionych kwiatów siostry, a stworzony był na podstawie wspomnień z ogrodu Granville i ich wspólnej miłości do kwiatów.

Najmłodsza panna Dior postanowiła związać swoją przyszłość z kwiatami. Po latach rozłąki spotkała się znów ze swoim partnerem Hervé i postanowili razem prowadzić stragan kwiatowy w Les Halles, targowisku zwanym niegdyś żołądkiem Paryża, gdyż handlowano tam produktami spożywczymi przez całą dobę. Kilka lat później przenieśli się razem do Callian, gdzie hodowała róże wykorzystywane przez jej brata do produkcji perfum nazwanych na jej cześć. Tam w 1957 roku dowiedziała się o jego śmierci. Za punkt honoru przyjęła upamiętnienie swojego ukochanego członka rodziny i jego twórczości. Dzięki jej staraniom willa w Granville została przekształcona w Muzeum Dior, a ona sukcesywnie przewoziła do jej ogrodów krzewy swoich róż. Zmarła w 2008 roku w Callin, tuż po tym, jak zasadziła w Normandii ostatnią partię kwiatów.