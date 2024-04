Maria Montessori - najbardziej pokojowa z rewolucjonistek

„Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle”

W 1900 roku została mianowana współdyrektorem Instytutu Medyczno-Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli dla Opieki i Wychowania Dzieci Umysłowo Upośledzonych. Opracowywała metody, które pozwalały im czytać, pisać i zdawać egzaminy z języka włoskiego na takich samych zasadach, jak inni uczniowie. Stworzyła szereg materiałów sensorycznych — woreczki wypełnione kulkami czy karty gramatyczne. „Ucz, ucząc, a nie poprawiając” – radziła nauczycielom. „Nie mów im, jak to zrobić. Pokaż im, jak to zrobić i nie wypowiadaj ani słowa. Jeśli im powiesz, będą patrzeć, jak poruszają się twoje usta. Jeśli im pokażesz, będą chcieli to zrobić sami” – podpowiadała rodzicom.

Casa dei Bambini (tłum. Domy Dziecięce) był jej pierwszym samodzielnym projektem. W dzielnicy robotniczej Rzymu, o bardzo wysokich wskaźnikach przestępczości, otworzyła przedszkole, które miało na celu zajęcie się dziećmi pozostającymi bez opieki i ich edukację stosowną do wieku. Opis tej koncepcji zawarła dwa lata później w książce wydanej pod polskim tytułem jako "Domy dziecięce". Następnie całkowicie poświęciła pracy z dziećmi. Jej metody szybko upowszechniały się na świecie, gdzie powstawały kolejne placówki prowadzone wedle jej wytycznych. W 1923 roku otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytet Durham w USA. Pod koniec lat 20. XX wieku powstało w Berlinie Association Montessori Internationale (AMI) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori, centralna organizacja koordynująca działalność placówek i towarzystw montessoriańskich na świecie oraz zajmująca się kształceniem nauczycieli. Maria została jego prezesem, syn Mario - sekretarzem.



Pokój i wspólnota od najmłodszych lat

Rządy Mussoliniego zmusiły Montessorich do emigracji. Osiedlili się w Hiszpanii, gdzie kontynuowali swoją pracę. Rok 1934 był dla nich wyjątkowo trudny. Zamknięto szkoły Montessori w Niemczech i Włoszech, ale za to powołano szwajcarski oddział stowarzyszenia. Dwa lata później znowu musieli uciekać, tym razem przed wojną domową. Wyjechali do Wielkiej Brytanii, później Holandii. Byli na odczytach w Indiach, kiedy Włochy przystąpiły do wojny, zostali więc internowani przez rządy kolonii brytyjskiej, jaką był wtedy ten kraj. Te doświadczenia utwierdziły Marię Montessori w przekonaniu, że wartości pokoju i wspólnoty należy budować od najmłodszych lat.

Po wojnie jeździła wraz z synem po świecie z wykładami, występowała w audycjach radiowych i wymieniała się doświadczeniami z innymi. (Spotkała się między innymi z Zygmuntem Freudem.) Wyszkolili w tym czasie ponad tysiąc pedagogów. W 1949 roku po raz pierwszy została nominowana do pokojowej nagrody Nobla, a z rąk rektora Sorbony odebrała w imieniu republiki francuskiej Krzyż Legii Honorowej. W kolejnym roku dostała miano profesora na Uniwersytecie w Perugii i tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Amsterdamie. W 1952 roku planowała podróż do Ghany w celu przeprowadzenia kursu dla afrykańskich nauczycieli, ale zmarła nagle w holenderskiej miejscowości Noordvijk, gdzie została pochowana. Na jej grobie widnieje napis: „Proszę was kochane dzieci, które wszystko potraficie, abyście razem ze mną budowały pokój na całym świecie i pomiędzy ludźmi”.





