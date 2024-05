Kate Hudson prawdziwą gwiazdą rocka? Jej pierwszy album "Glorious" jest już dostępny

Spektakularne „Cinema Italiano” przeplatane scenami Hudson w roli filmowej Stephanie nonszalancko flirtującej z włoskim producentem muzycznym Guido Contini odegranym przez Daniela Day Lewisa w musicalu „Nine” pozwoliło widzom przekonać się, że poza umiejętnościami wokalnymi aktorka świetnie radzi sobie również w charakterze tancerki. W serialu „Glee”, w towarzyskie zawodowych tancerzy wykonała kombinację utworów „Americano” Lady Gagi oraz „Dance Again” Jennifer Lopez, prezentując pełne spektrum możliwości akrobatycznych i tańca na wysokich obcasach.

Najtrudniejsza decyzja

Gdy pandemia Covid-19 wymusiła przerwę w produkcjach filmowych, 18-krotna zdobywczyni nagród w dziedzinie kinematografii postanowiła wykorzystać sprzyjający moment do rozpoczęcia prac nad swoimi pierwszymi autorskimi utworami muzycznymi. – Pomyślałam, że jeśli nie zrobię tego teraz, z pewnością będę żałować – wyznaje. – Utrzymywanie status quo nie leży w mojej naturze. Zawsze miałam odwagę w podejmowaniu niełatwych decyzji, zarówno w kwestii kariery, jak i w życiu osobistym. Jednak to była jedyna najtrudniejsza decyzja z jaką dotychczas musiałam się zmierzyć. Pomyślałam jednak: zrobię to – dodaje, okraszając swoje przemyślenia niecenzuralnym popularnym słowem w języku angielskim.

Pierwsze utwory postały w 2021 roku, jednak troska o jak najwyższą jakość debiutanckiego albumu sprawiła, że autorka potrzebowała czasu na staranne dopracowanie każdej piosenki zanim jej dzieło ujrzało światło dzienne trzy lata później. – Chciałam, aby płyta była idealna – deklaruje.



Prawdziwa gwiazda rocka

Do współpracy przy tworzeniu albumu, zdobywczyni między innymi Złotego Globu za rolę w filmie „Almost Famous” w 2001 roku, zaprosiła narzeczonego – muzyka Danny’ego Fujikawę – oraz legendarną wokalistkę i autorkę tekstów Lindę Perry. – Kate powinna była już dawno temu skupić się na muzyce, jest prawdziwą gwiazdą rocka – wyznaje ta ostania.

Sama zainteresowana podchodzi do nowej roli z nieskrywanym entuzjazmem i nie zamierza poprzestawać na jednej płycie, pragnąc realizować swoją muzyczną pasję na wielu kolejnych poziomach. – Marzę o występie na Broadway’u – wyznaje podczas rozmowy z „Vulture”. – Ale też kocham tworzyć nowe teksty, więc mam nadzieję, że w przyszłości będę miała okazję pisać utwory dla innych artystów i że nasze wspólne dzieła pojawią się na wielkim ekranie, a także w telewizji czy w musicalach. Chciałabym też stworzyć musical i nawet mam już w głowie konkretny pomysł – wyznaje artystka.