Księżna Kate dotrzymała słowa. Kulisy uroczystości, w której wzięła udział

Księżna Kate, widziana po raz ostatni podczas obchodów Świąt Bożego Narodzenia w grudniu minionego roku, w wyniku choroby nowotworowej na wiele miesięcy wycofała się z życia publicznego. Choć w pierwszych tygodniach roku Pałac Kensington nie ujawniał oficjalnych powodów nieobecności księżnej, informując jedynie o przebytej przez nią w styczniu operacji jamy brzusznej, to jednak narastająca presja społeczna i liczne spekulacje co do jej stanu zdrowia skłoniły samą zainteresowaną do wydania oficjalnego oświadczenia.



W opublikowanym 22 marca nagraniu księżna Walii poinformowała o zdiagnozowanej u niej chorobie nowotworowej oraz chemioterapii, jakiej jest poddawana. Dziękując za wsparcie, zapewniła obserwatorów, że czuje się dobrze i każdego dnia staje się coraz silniejsza. Zaznaczyła też, że z niecierpliwością czeka na możliwość powrotu do pracy, jako że to właśnie wykonywane przez nią obowiązki służbowe stanowią dla niej źródło satysfakcji i radości.

Jeszcze w pełni nie wyzdrowiałam

Długo wyczekiwany moment nastąpił 15 czerwca, gdy księżna po raz pierwszy od chwili poinformowania obserwatorów o swoim stanie zdrowia, pojawiła się publicznie, uczestnicząc w paradzie Trooping the Colour zorganizowanej z okazji urodzin króla Karola III. O swojej obecności podczas ceremonii poinformowała dzień przed zaplanowaną datą obchodów, zamieszczając obszerny wpis na swoim profilu instagramowym. – Jeszcze w pełni nie wyzdrowiałam – napisała wówczas. – Zostałam wręcz zasypana serdecznymi życzeniami powrotu do zdrowia, za które bardzo dziękuję. Ciepłe słowa kierowane pod moim adresem pomogły mnie i Williamowi przetrwać trudny czas – dodała.

W dalszej części wpisu księżna informowała obserwujących, że wprawdzie ma przed sobą jeszcze co najmniej kilka miesięcy leczenia onkologicznego, to jednak zamierza w najbliższym czasie wziąć udział w kilku uroczystościach publicznych, jako pierwszą wymieniając paradę Trooping the Colour, organizowaną w Wielkiej Brytanii w czerwcu każdego roku na cześć urodzin króla, niezależnie od tego, w jakim miesiącu monarcha przyszedł na świat. – W towarzystwie mojej rodziny z radością wezmę udział w paradzie z okazji urodzin króla Karola III – napisała dzień przed uroczystością.