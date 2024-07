Nastolatka nagrodzona za przełomowe odkrycie. Kto na nim skorzysta?

Ku zaskoczeniu naukowców, zaproponowanym przez 16-latkę składnikiem była … sól. Dodana do polimeru, z którego urządzenie zostało pierwotnie zbudowane, zmienia strukturę i właściwości materiału, znacznie poprawiając wydajność sprzętu. W trakcie eksperymentów badawczych kreatywna naukowczyni testowała cztery różne typy soli, uzyskując rezultat, na którym jej zależało. Został on osiągnięty dzięki zastosowaniu soli o nazwie tetrabutyloamoniowy chlorek (TBACI). – Nowa receptura znacznie poprawiła wydajność urządzenia – wyjaśnia autorka eksperymentu. W raporcie podsumowującym prace nastolatki i opublikowanym na łamach magazynu „Science News Explores” można przeczytać, że zastosowane rozwiązanie nie tylko zapewnia większą stabilność implantu w ludzkim organizmie, ale i pozwala na usprawnienie możliwości odczytu sygnałów z ciała o 97 proc. w porównaniu z poprzednią wersją urządzenia, opracowywaną przed przystąpieniem Grace do projektu.

Jedna na dwa tysiące

Autorka przełomowego odkrycia otrzymała główną nagrodę George D. Yancopoulos Innovator Award w wysokości $75,000, ale i dodatkowe $5,000 za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii przygotowania oraz opisania zgromadzonych w trakcie pracy materiałów. Przedłożone dane zostały zaprezentowane zarówno w formie graficznej, jak i w skondensowany, przejrzysty sposób omówione na dołączonym do badań nagraniu. – Mam nadzieję, że wprowadzona modyfikacja pozwoli na zastosowanie szybszej, tańszej oraz bardziej rzetelnej diagnostyki medycznej, jak również usprawni leczenie wielu schorzeń, jak choćby cukrzyca czy epilepsja oraz choroby serca – wyjaśnia cytowana przez „Science News Explores” laureatka. – Ulepszone implanty są znacznie bardziej precyzyjne, szybsze a przede wszystkim sprawniejsze w działaniu, ponieważ sygnały, które odczytują, w ogóle nie były brane pod uwagę w poprzedniej wersji urządzenia – wyjaśnia.

W konkurencji wzięło udział około 2000 uczniów ze szkół średnich na terenie Stanów Zjednoczonych oraz 70 krajów świata, a wartość przyznanych im stypendiów wyceniono na 9 milionów dolarów. – Mimo młodego wieku potraficie sprostać największym wyzwaniom, z jakimi mierzą się doświadczeni naukowcy – tak Maya Ajmera, CEO stowarzyszenia Society for Science przywitała laureatów stypendiów zgromadzonych na gali wręczania nagród. – Widzę wśród was przyszłych wynalazców, innowatorów, leaderów oraz pionierów w wielu dziedzinach nauki. Niezależnie od tego, jak potoczy się wasza przyszłość, już sama obecność w tym gronie czyni was wygranymi – dodała.



Projekt numer jeden

Zwyciężczyni okazała się jednak bezkonkurencyjna, a wygraną ma zamiar przeznaczyć na dalsze badania w wybranej przez siebie dziedzinie, jak również na założenie własnej firmy. – Przedstawione przez Grace rozwiązanie było ponad wszelką wątpliwość projektem numer jeden na liście prac biorących udział w konkursie – przyznał w rozmowie z „Business Insider” Ian Jandrell, jeden z członków jury. – Mieliśmy absolutną pewność co do tego, że to właśnie ona zasługuje na główną nagrodę za sprawą tak innowacyjnego rozwiązania, jakie zaproponowała – wyjaśnił.

Ona sama, z nagrodą w ręku, bezpretensjonalnym uśmiechem i błyskiem w oczach, proponuje młodym naukowcom, by eksplorowali możliwie jak najwięcej dziedzin nauki i wykazywali się nieustanną ciekawością w swoich pracach badawczych. – Nigdy nie wiadomo, w jakich dziedzinach przyjdzie wam odkrywać nowe terytoria w przyszłości – wyznała. W przypadku młodej naukowczyni przełomowe odkrycie, którego dokonała, może być jedynie początkiem dalszych, rewolucyjnych działań. Jeśli będzie je podejmować w podobym tempie jak dotychczas i opowiadać o nich z właściwą sobie lekkością, kolejne nagrody wydają się jedynie kwestią czasu.