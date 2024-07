Jak Maria Teresa Wielka Księżna Luksemburga pomaga wojennym ofiarom przemocy seksualnej?

Choć mówi się o jej strachu przed lataniem, pojawiła się w wielu miejscach, w których wspiera liczne projekty: w Nepalu, Mali, Bangladeszu, Tajlandii, Bośni, Laosie, Kenii, Senegalu, Burundi, czy Libanie. Dołączyła do rady patronackiej Azjatyckiego Uniwersytetu dla Kobiet w Bangladeszu, na którym do tej pory przeszkolono ponad 1200 młodych dziewcząt do roli liderek w Azji

Maria Teresa Wielka Księżna Luksemburga przechodzi do działania

Szczególnie dużo energii poświęca ostatnio wojennym ofiarom przemocy seksualnej. W 2016 roku poznała dr Denisa Mukwege, kongijskiego ginekologa nazywanego „człowiekiem, który naprawia kobiety”, wielokrotnie odznaczanego za swoje zaangażowanie w walkę z okaleczaniem narządów płciowych, m.in Pokojową Nagrodą Nobla. „Zapytałam: ‘Doktorze, w czym mogę pomóc?’. Odpowiedział mi: ‘Grupa kobiet z całego świata pada ofiarą gwałtu jako broni wojennej i potrzebują kogoś, kto by przemawiał w ich imieniu’. Zaintrygowało mnie to, ponieważ od najmłodszych lat moim ideałem była praca na polu humanitarnym i oddawanie głosu tym, których nikt nie chce słyszeć. Dr Denis poruszył moje serce” – opowiada księżna w wywiadzie dla magazynu „Janette”. Postanowiła zorganizować w Luksemburgu konferencję, dzięki której świat pozna historie tych kobiet. To międzynarodowe forum zgromadziło ponad 1200 osób, w tym około 50 ocalałych z całego świata. Podczas konferencji przeanalizowano społeczno-gospodarcze skutki wspomnianych przestępstw i łamania praw człowieka. Przedstawiono także inicjatywy na rzecz zwiększenia dostępu do leczenia, wymiaru sprawiedliwości, zadośćuczynienia i sprawienia, by głos ofiar został usłyszany. Dało to podwalinę do powołania stowarzyszenia Stand Speak Rise Up!, które w swoim statusie ma na celu potępianie gwałtu jako broni wojennej i przemocy seksualnej na obszarach objętych działaniami zbrojnymi oraz wspieranie ofiar w ich pracy na rzecz podniesienia się po zbrodni i potrzebie dojścia sprawiedliwości. Z czasem opieką objęło również dzieci pochodzące z gwałtów, doprowadzając między innymi do przyznania im w niektórych krajach, jak w Bośni, statusu cywilnych ofiar wojny. W ostatnich latach działania stowarzyszenia skoncentrowane są przede wszystkim na Ukrainie i konflikcie izraelsko-palestyńskim.

„Kiedy słuchamy zeznań ocalałych, zdajemy sobie sprawę, że nie jest to tylko gwałt – co już jest horrorem – ale jest to gwałt połączony z torturami, a nie mówi się o tym wystarczająco dużo. Są kobiety, które powiedziały mi, że zostały brutalnie zgwałcone, rozszarpane przez grupy mężczyzn, a następnie ranione bronią. Mimo to, najbardziej doceniam to, że kiedy przyszły na forum, odważyły się złożyć zeznania i odzyskały pewność siebie” – mówi księżna Maria Teresa podkreślając, że dla niej najważniejsze jest to, że te kobiety powracają do swoich krajów i zakładają własne stowarzyszenia pomagające innym ofiarom przemocy.

Za swoją działalność humanitarną Wielka Księżna Luksemburga Maria Teresa została wyróżniona wieloma nagrodami i kilkoma doktoratami honoris causa. W wolnych chwilach lubi śpiewać, grać na gitarze i spacerować ze swoimi psami. Uwielbia spędzać czas z wnukami. Zapytana przez dziennikarzy magazynu „Janette”, jakie wartości chciałaby im przekazać, odpowiedziała: „Uważam, że najważniejsze jest poszanowanie godności człowieka, szacunek do drugiego człowieka. We wszystkim, czym jest, we wszystkich swoich różnicach, we wszystkich swoich wymiarach. Empatia jest również bardzo ważna. I uczciwość”.

