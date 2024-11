Isabelle Huppert obchodzi 50-lecie pracy artystycznej: Nie raz pracowała z polskimi reżyserami

W tym roku Huppert była przewodniczącą jury festiwalu w Wenecji. W październiku, z okazji 50-lecia pracy artystycznej, otrzymała prestiżową francuską Nagrodę Lumière, przyznawaną najwybitniejszym twórcom kina. Dostali ją m.in. Jane Campion, Pedro Almodóvar i Francis Ford Coppola. O takich aktorach jak ona czasem mówi się, że gdyby kręcili filmy w Stanach, mieliby już kilka Oscarów. Jednak dziennikarze zza Oceanu twierdzą, że to nie jest jej przypadek. Gdy w 2020 r. New York Times umieścił ją na drugim miejscu rankingu 25. najwybitniejszych aktorów początku XXI wieku, dziennikarka NYT, Manola Dargis, napisała: „Huppert nigdy nie mogłaby zrobić porównywalnej kariery w amerykańskich produkcjach. Bo tam prawie nie ma dwuznacznych postaci. Jako kobieta stawiająca czoła męskiej przemocy, robi coś, co rzadko widuje się w filmach: szokuje. Jej dziwaczne uśmiechy kpią z bogobojności widzów, a ja uwielbiam to, że zmusza mnie do patrzenia na ekran, nawet jeśli nie chcę”.

Isabelle Huppert ceni Andrzeja Chyrę

Aktorka była wielokrotnie pytana, czy skrajne emocje, które prezentuje w filmach, nie wpływają na jej psychikę. Twierdzi, że nie musi wychodzić z roli, bo nigdy w nią nie wchodzi. – Nie odgrywam postaci, tylko ich stany emocjonalne. Nikogo nie naśladuję i nie odklejam się od rzeczywistości – powiedziała na spotkaniu z publicznością po otrzymaniu włoskiej nagrody teatralnej Premio Europa. I dodała żartem: - Jeśli chodzi o moje role, nie miałam większego wyboru. Nie jestem typem miłej dziewczyny z sąsiedztwa, nigdy też nie zaproponowano mi, bym wcieliła się w kobietę, która z drugiego planu wspiera mężczyznę. Gram więc przeważnie główne role i są to kobiety wyraziste. Zapytana, czy pojawiłaby się w filmie o superbohaterach, odpowiada, że bardzo chętnie, bo nigdy nie zagrała ucieleśnienia zła.

Huppert jest też cenioną aktorką teatralną. Dwa razy pracowała z Krzysztofem Warlikowskim. W 2010 r. w paryskim teatrze Odéon on wyreżyserował „Tramwaj” wg sztuki Tennessee Williamsa „Tramwaj zwany pożądaniem”, Isabelle go do tego namówiła, bo marzyła, żeby zagrać Blanche. W Kowalskiego wcielił się Andrzej Chyra, który w ciągu roku nauczył się francuskiego. – Bardzo mi zaimponował. A z jego obsadzeniem to był świetny pomysł, Kowalski stał się prawdziwym Polakiem, mówiącym z akcentem – powiedziała aktorka na Premio Europa. W 2016 r. w tym samym teatrze oboje zagrali w „Fedrach” Warlikowskiego. To nie jedyna współpraca Huppert z polskimi reżyserami, pojawiła się także w rolach drugoplanowych w filmach „IO” Jerzego Skolimowskiego i „Biesach” Andrzeja Wajdy.

Isabelle Huppert jest pracoholiczką

Teraz jest oklaskiwana w Londynie jako Maria Stuart w sztuce „Mary Said What She Said. 71-letnia Huppert przez 90 minut jest sama na scenie, krzyczy, tańczy, zastyga w różnych pozach i, jak piszą recenzenci, hipnotyzuje publiczność. Nie zamierza zwolnić tempa. - Nie miałam ambicji, by zostać najlepszą aktorką na świecie, chciałam po prostu kręcić film za filmem. Niech to nigdy się nie skończy – powiedziała Vanity Fair. Ma opinię pracoholiczki, co pokazano w serialu Netflixa „Gdzie jest mój agent?”, w którym zagrała samą siebie: krążącą między dwoma planami filmowymi, do czego się nie przyznaje, co prowadzi do nieporozumień.

Zapewnia, że utrzymuje zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym, od 42 lat jest żoną reżysera i producenta Ronalda Chammaha. Ich córka Lolita została aktorką, dwaj synowie również pracują w branży filmowej. W wywiadzie dla Madame Figaro powiedziała: - Nie należy za bardzo przejmować się ekranowymi historiami. Kino to nie piramidy, tylko sztuka ulotna. Żadna sekunda filmu nie jest warta prawdziwej chwili w życiu.