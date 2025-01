Julianne Moore o sobie: ruda starsza pani. Czym się zajmuje oprócz aktorstwa?

– Marzyłam o tym, by móc pracować z Tildą, ponieważ od lat z podziwem obserwowałam jej pracę. Jednak miałam poważne wątpliwości co do tego, czy kiedykolwiek ktoś wpadnie na pomysł obsadzenia dwóch rudych starszych pań w jednym filmie – żartowała Julianne Moore podczas przemowy na gali Women in Hollywood w listopadzie minionego roku. Towarzysząca jej Tilda Swinton przyjęła ten komentarz ze śmiechem, a publiczność zareagowała oklaskami.

Wizjonerem, który podjął się tego zadania, okazał się Pedro Almodóvar, wybierając do obsady w najnowszym filmie, „W pokoju obok”, obie aktorki w rolach przyjaciółek: Ingrid (Julianne Moore) i Marthy (Tilda Swinton). Ta pierwsza pisze książkę, która ma jej pomóc w przezwyciężeniu lęku przed śmiercią. Druga toczy walkę o życie, zmagając się z chorobą nowotworową. Spotkanie po latach pozwala odnowić dawną przyjaźń między byłymi dziennikarkami, ale i podjąć trudne rozmowy, na które dotychczas brakowało czasu.



– Zwykle, gdy dwie kobiety obsadza się w głównych rolach, brane są pod uwagę następujące scenariusze: matka i córka, kochanki, antagonistki gotowe pozabijać siebie nawzajem. Gdy mamy odegrać przyjaciółki, zwykle jedna z nas odgrywa rolę wiodącą, a druga jest jedynie dodatkiem. W moim prywatnym życiu żadna przyjaźń nie jest jedynie dodatkiem. Moje przyjaciółki stanowią centralną część mojego życia. Dzielę z nimi radości i smutki, ale też często słyszymy od siebie nawzajem: „nie, nie zwariowałaś”. – żartowała Julianne Moore w dalszej części cytowanego przemówienia. – Film Pedro Almodóvara stanowi odzwierciedlenie wszystkich przyjaźni, jakich doświadczyłam w życiu. W trakcie prac miałyśmy okazję spędzić z Tildą bardzo dużo czasu. Między ujęciami sporo rozmawiałyśmy i tak zrodziła się nasza przyjaźń. Niejednokrotnie powtarzałyśmy sobie: „Nie, nie zwariowałaś” – dodała.

Jakie inne kreacje aktorskie stworzyła obdarzona wyjątkową urodą i wspomnianymi rudymi włosami 63-letnia aktorka, zdobywczyni ponad 40 nagród filmowych?