Wszystkie babcie świata

Restauracja Enoteca Maria w Nowym Jorku serwuje dania przygotowywane przez babcie z różnych stron świata, między innymi z Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Peru, Japonii, Egiptu, Sri Lanki czy Argentyny. To jedynie przykładowe lokalizacje, z których pochodziły panie przygotowujące swoje własne menu. Właściciel restauracji jest jednak otwarty na wszelkie nowości, więc do swojej kuchni zaprasza wszystkie babcie świata. Chętne osoby mogą po prostu się zgłosić i zaproponować potrawy, wybierając te, przez lata serwowane we własnych domach i ulubione przez swoje rodziny.

Tak pozyskane szefowe kuchni nie ograniczają się jedynie do serwowania potraw. Zapraszane są też do organizowania i prowadzenia warsztatów kulinarnych, które stanowią niepowtarzalną okazję dla młodszych pokoleń do nauczenia się i próby odtworzenia tych unikatowych przepisów w praktyce.

Tam, gdzie mama mówi no, babcia mówi si!

– Inicjatywa Enoteca Maria jest absolutnie niepowtarzalna – wyjaśnia Jody Scaravella, właściciel restauracji, w rozmowie z telewizją ABC. – Każdego dnia w naszych kuchniach gotują dwie różne babcie. Do tej pory około 40 pań zgodziło się wziąć udział w tym przedsięwzięciu i ugotować dla nas coś szczególnego, co same pamiętają ze swojego dzieciństwa, i czym najchętniej karmią własne dzieci i wnuki. Na podstawie przepisów proponowanych przez panie, nasi profesjonalni kucharze odwzorowują potem te potrawy, aby móc nadal je serwować gościom, już pod nieobecność autorek – wyjaśnia.

Przy okazji gotowania panie opowiadają anegdoty i dowcipy związane ze swoimi potrawami, śpiewają piosenki charakterystyczne dla ich kultur, dzielą się ciekawymi tradycjami i poznanymi jeszcze w dzieciństwie sposobami przygotowywania posiłków. Maria Gialanella, przyśpiewując O sole mio wyjaśnia zaciekawionemu kucharzowi co wchodzi w skład ravioli – obowiązkowo szpinak i mozarella – i dlaczego babcie są lepsze od mam. – Tam, gdzie mama powie dziecku no, no, tam bacia mówi si! – wyjaśnia z uśmiechem – Ja sama miałam jakieś 5-6 lat, kiedy poznawałam te przepisy i gotowałam razem z moją babcią. Potem nauczyłam wszystkiego moją wnuczkę. Tych smaków, tych potraw po prostu nigdy się nie zapomina – dodaje.