Spór o chłodnik litewski. Jak zimna zupa podgrzała nastroje internautów?

– Najlepsza zupa na ostatnie dni lata – zatytułowano post na profilu instagramowym „New York Times Cooking”, poświęcony niezwykle apetycznie zaprezentowanemu chłodnikowi litewskiemu. Soczyście różowy kolor zupy, z dodanymi do niej rzodkiewką, ogórkiem, szczypiorkiem, koperkiem i jajkiem zachęcają do sięgnięcia po przepis na to danie, będące alternatywą dla tradycyjnych zup serwowanych na gorąco. I choć wygląd potrawy przypadł do gustu internautom, którzy w komentarzach deklarowali chęć przygotowania jej według zaproponowanego przepisu, a także wyrażali nadzieję, że do końca lata, czyli do 22 września, zdążą jeszcze się nią uraczyć, to jednak nazwanie chłodnika litewskiego tradycyjnym polskim daniem nie spodobało się wielu odbiorcom. Jakie podjęli działania?



Schłodzić przed podaniem

W krótkim tekście zamieszczonym we wspomnianym serwisie internetowym podano dokładny przepis na to letnie danie, zachęcając czytelników do schłodzenia zupy przed podaniem, a także uatrakcyjnienia smaku ziemniakami ułożonymi na dnie każdego talerza. Wśród pozostałych składników wymieniono: buraki, ogórki, rzodkiewki, drobno posiekany koperek, szczypiorek, kefir lub śmietanę oraz sól i szczyptę cukru.

Postępując zgodnie ze wskazówkami, należy upiec buraki w piekarniku, ciasno owijając je folią aluminiową i po 40 minutach sprawdzając, czy są odpowiednio miękkie. Ugotowane w międzyczasie w lekko osolonej wodzie ziemniaki zaleca się pokroić w ćwiartki i pozostawić do ostygnięcia. Umyte i pokrojone lub utarte na tarce ogórki należy posolić, podobnie jak skrojone w ćwiartki rzodkiewki. Ugotowane buraki odwija się z folii w oczekiwaniu na przestygnięcie, aby następnie z łatwością usunąć z nich skórkę i pokroić. Dodany do miski kefir należy wymieszać z warzywami, a następnie doprawić solą i pieprzem oraz obficie posypać szczypiorkiem, koperkiem, przyozdabiając na koniec danie ugotowanym na twardo jajkiem oraz dodatkową porcją pokrojonych, wyżej wymienionych warzyw.