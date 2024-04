Jej nowa płyta - jego nowa praca. Taylor Swift z partnerem mają powody do radości

Kim Kardashian i inni

Krytycy muzyczni i fani dopatrują się nawiązań do poprzedniego, trwającego sześć lat związku wokalistki z brytyjskim aktorem Joe Alwyn’em. To dla niego Taylor Swift przeprowadziła się do Londynu. Wspólna praca nad nagrodzonymi Grammy poprzednimi albumami artystki – „Folklore” i „Midnights” – została uwieczniona uwzględnieniem partnera na liście współautorów tekstów, pod pseudonimem William Bowery. Co ciekawe, jedna ze stworzonych wówczas razem piosenek nosi tytuł „Sweet Nothing” – dokładnie taki sam, jak powstały we współpracy z Florence Welch popularny utwór autorstwa innego byłego partnera wokalistki – Calvina Harrisa.

W kwietniu 2023 roku, miesiąc po rozpoczęciu tournée „Eras tour”, para ogłosiła rozstanie, a wyczekujący kolejnego albumu fani szybko domyślili się, że najnowsze utwory będą nawiązywać do zakończonej niedawno relacji. Sam tytuł brzmi znajomo i trudno nie odnotować w nim podobieństwa do używanej przez Alwyna nazwy „The Tortured Man Club”, określającej grupę na czacie, którą założył wspólnie z kolegami po fachu: Paulem Mescal’em i Andrew Scott’em. Następującej po rozstaniu wyprowadzce z Londynu poświęcona jest piosenka „So Long, London”, a bardziej wnikliwi słuchacze w wersach innych utworów odnaleźli też odniesienia do krótkiego związku z wokalistą grupy The 1975, Mattym Healym, a nawet do głośnych animozji między wokalistką a Kim Kardashian, prawdopodobnie odzwierciedlonych w utworze „thanK you aIMee”. Zapis trzech liter składających się na imię byłej żony Kanye Westa, wydaje się nieprzypadkowy.

Alchemia

W najnowszej, złożonej finalnie z 31 piosenek produkcji Taylor Swift, znajdzie się też miejsce na nawiązanie do wydarzeń bliższych jej sercu obecnie, jak choćby relacji z zawodnikiem NFL, Travisem Kelce. Zdaniem fanów to właśnie jemu poświęcony jest utwór „The Alchemy”. Podczas gdy ona przemierza mile powietrzne, by kibicować mu w trakcie najważniejszych meczów – jak choćby tego w finale Super Bowl, na który przybyła prosto z koncertu w Tokio – on, poza aktywnością sportową, również planuje dalszy rozwój zawodowy.

Jak podaje BBC, ukochany wokalistki w najbliższym czasie poprowadzi program telewizyjny. Jako gospodarz teleturnieju „Are You Smarter Than a Celebrity?” będzie zadawał uczestnikom pytania na poziome szkoły podstawowej, w zaaranżowanej na potrzeby show sali szkolnej pełnej znanych osób. Po 11 poprawnych odpowiedziach zwycięzca wygrywa $100,000, a szansa na nagrodę główną pojawi się w 20 odcinkach zapowiedzianych przez producenta.

Choć ukochani mają sporo zajęć związanych ze swoimi indywidualnymi, pełnymi sukcesów, karierami, pozostaje wierzyć, że ich związek dostarczy materiału na kolejną płytę Taylor, zbliżonego tematycznie do „The Alchemy”.

Źródła:

https://www.theguardian.com/

https://www.bbc.com/

https://www.independent.co.uk/