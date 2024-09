Alicia Keys i jej mąż kuratorami sztuki. Wystartowała ich wyjątkowa wystawa "Giants"

Wystawa „Giants”: artyści i ich dzieła

Wśród zgromadzonych eksponatów można znaleźć dzieła zarówno ikonicznych artystów z XX wieku takich jak Nick Cave czy Gordon Parks, jak i przedstawicieli innowacyjnej sztuki współczesnej: Deany Lawson czy Amy Sherald. Ta ostatnia przedstawia na swoich obrazach ciemnoskóre osoby w trakcie dynamicznych działań, jak na przykład jazdy na rowerze czy motocyklu. Ich szaleńczy pęd uwieczniony na płótnie ma symbolizować potęgę, niezłomność i odwagę zaprezentowanych na obrazie „Deliverance” jeźdźców.

Nasycona barwami i z pozoru radosna instalacja Ebony G. Patterson o rozbudowanym tytule „they were just hanging out . . . you know . . . talking about . . . ( . . . when they grow up . . .)” (pisownia oryginalna – przyp. red.) ma zwracać uwagę na pełne lęku dzieciństwo ciemnoskórych osób. W kolorowy kolaż przedstawiający roześmiane twarze dzieci otoczone pluszowymi zabawkami, balonami, lalkami, kredkami czy piłkami do koszykówki artystka wkomponowała szereg dziur przypominających ślady po kulach i symbolizujących tragedie wplecione w życie najmłodszych, zmuszające ich do przedwczesnego wkroczenia w dorosłość.



„Giants”: kolekcjonerzy o genezie nazwy

Nazwa wystawy nie jest przypadkowa. Używając słowa „giganci” dla zdefiniowania ciemnoskórych artystów, Alicia Keys i Swizz Beatz podkreślają ich odwagę w tworzeniu sztuki w zgodzie z własnymi przekonaniami i mimo trudności, jakich doświadczają w zaprezentowaniu swoich dzieł szerszej publiczności. – Wystawa obejmuje obiekty z różnych dziedzin sztuki, jednak jej obecność w muzeach pozwala na przybliżenie odbiorcom dzieł artystów, którzy przed laty nie byli zapraszani do udziału w takich wydarzeniach – podkreśla w rozmowie z „The Atlanta Voice” Kimberli Gant, kurator sztuki nowoczesnej i współczesnej w Muzeum Brooklyńskim, gdzie zorganizowaną przez Alicię Keys i jej męża wystawę można było podziwiać do 7 lipca bieżącego roku.

Intencją kolekcjonerów i pomysłodawców tego wyjątkowego wydarzenia jest też nakłonienie odwiedzających do istotnych rozmów na tematy sygnalizowane za pośrednictwem zaprezentowanych eksponatów. – Sami jesteśmy artystami, więc rozumiemy, jak trudno czasem jest przedstawić własny pomysł i nakłonić kogokolwiek do jego realizacji. Wiemy, na czym polega proces twórczy, ile wymaga czasu i zaangażowania. W tym tkwi cel naszego działania: w podtrzymywaniu wiary w sens pracy artystów, pomaganiu im w realizacji tych pomysłów, które dopiero się rodzą. Artyści, których dzieła prezentujemy, opowiadają za pośrednictwem sztuki mnóstwo historii, stanowiących inspirację do zgłębiania tej tematyki i poruszania jej w rozmowach w trakcie, a nawet po obejrzeniu wystawy – wyjaśnia Alicia Keys w cytowanej rozmowie.