Krawiectwo od wieków tradycyjnie było domeną kobiet. Mimo to w XIX i XX wieku wśród największych nazwisk w tej dziedzinie zdecydowanie dominowali mężczyźni. W XX wieku kino stało się dla utalentowanych projektantek bramami do rozwoju ich artystycznej kariery – i Oscarów.

Kostiumografki biorą szturmem branżę filmową. Czy Polka dołączy do laureatek Oscara?

Choć kostiumy nie są najbardziej prestiżową kategorią w ramach Nagrody Akademii Filmowej, to z pewnością są jednym z kluczowych elementów składających się na wartość artystyczną filmu. Kostiumy to też jedyna kategoria, w której wśród laureatów przeważają kobiety. W 2024 r. udział kobiet w gronie kostiumografów, którzy zdobyli Oscara w całej historii tej nagrody, osiągnął rekordowe 65 proc.

Po ceremonii z 2025 r. kiedy Oscara za kostiumy do musicalu „Wicked” dostał Paul Tazewell, wynik ten nieco spadł. Ponownie może go poprawić Polka Małgorzata Turzańska, którą nominowano właśnie do Oscara za kostiumy do filmu „Hamnet” w reżyserii Chloé Zhao.

Znana również z kostiumów do takich filmów jak „Zielony rycerz” i „Pearl” czy do serialowego hitu „Stranger Things” Polka ma wszelkie szanse, aby dołączyć do coraz większego grona kostiumografek z całego świata, które mają w dorobku Nagrodę Akademii Filmowej. Historia sukcesów kobiet w tej dziedzinie jest całkiem długa – rozpoczęła się w 1948 r. kiedy przyznano pierwszego Oscara za stroje.