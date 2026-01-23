Reklama

Kostiumografki z Oscarami. Które z nich przeszły do historii kina?

Niemal wszystkie polskie media obiegła informacja o nominacji do Oscara dla Małgorzaty Turzańskiej. Polka jako pierwsza reprezentantka naszego kraju ma szansę dołączyć do grona kostiumografek, które mają na koncie złotą statuetkę. Kostiumy to jak dotąd jedyna oscarowa kategoria, w której kobiety od lat stanowią większość laureatów.

Lista filmów, które przyniosły kostiumografkom Oscary, jest całkiem długa.

Krawiectwo od wieków tradycyjnie było domeną kobiet. Mimo to w XIX i XX wieku wśród największych nazwisk w tej dziedzinie zdecydowanie dominowali mężczyźni. W XX wieku kino stało się dla utalentowanych projektantek bramami do rozwoju ich artystycznej kariery – i Oscarów.

Kostiumografki biorą szturmem branżę filmową. Czy Polka dołączy do laureatek Oscara?

Choć kostiumy nie są najbardziej prestiżową kategorią w ramach Nagrody Akademii Filmowej, to z pewnością są jednym z kluczowych elementów składających się na wartość artystyczną filmu. Kostiumy to też jedyna kategoria, w której wśród laureatów przeważają kobiety. W 2024 r. udział kobiet w gronie kostiumografów, którzy zdobyli Oscara w całej historii tej nagrody, osiągnął rekordowe 65 proc.

Po ceremonii z 2025 r. kiedy Oscara za kostiumy do musicalu „Wicked” dostał Paul Tazewell, wynik ten nieco spadł. Ponownie może go poprawić Polka Małgorzata Turzańska, którą nominowano właśnie do Oscara za kostiumy do filmu „Hamnet” w reżyserii Chloé Zhao.

Dwoje Polaków z nominacją do Oscara

Znana również z kostiumów do takich filmów jak „Zielony rycerz” i „Pearl” czy do serialowego hitu „Stranger Things” Polka ma wszelkie szanse, aby dołączyć do coraz większego grona kostiumografek z całego świata, które mają w dorobku Nagrodę Akademii Filmowej. Historia sukcesów kobiet w tej dziedzinie jest całkiem długa – rozpoczęła się w 1948 r. kiedy przyznano pierwszego Oscara za stroje.

Pionierkami były Dorothy Jeakins i pochodząca z Charkowa Barbara Karinska. Projektantki zdobyły statuetkę w 1948 r. za stroje do „Joanny d’Arc” w reżyserii Victora Fleminga.

Jedne z najsłynniejszych kostiumów filmowych w historii to dzieła kobiet

Prawdziwą rekordzistką w kategorii kostiumów do dziś pozostaje Edith Head, która już rok później zgarnęła Oscara za kostiumy do „Dziedziczki” Williama Wylera. W ciągu swojej długiej kariery niezwykle utalentowana kostiumografka pracowała przy produkcji setek filmów, co przyniosło jej 35 nominacji i osiem statuetek.

Edith Head zajmuje czwarte miejsce pod względem liczby Oscarów, które zdobył pojedynczy twórca, niezależnie od kategorii i płci. To również kobieta, która zdobyła najwięcej Oscarów w historii tej nagrody.

Na podium tuż za Head plasuje się Irene Sharaff, która zdobyła pięć Oscarów. Colleen Atwood i Milena Canonero plasują się ex aequo na miejscu trzecim – z czterema statuetkami. W gronie kostiumografek, które mają na koncie więcej niż jednego Oscara, znajdują się ponadto Sandy Powell, Jenny Beavan i Dorothy Jeakins – wszystkie otrzymały po trzy statuetki.

Do historii przeszła też Ruth E. Carter, autorka kostiumów do „Czarnej Pantery” z 2018 r. Carter została pierwszą w historii czarnoskórą kobietą ze złotą statuetką. Drugi Oscar przyszedł za „Czarną Panterę: Wakanda w moim sercu” z 2022 r.

Maleje liczba kobiet reżyserów. „Kompletne wstrzymanie jakiegokolwiek progresu”
„Drakula” Francisa Forda Coppoli, „Titanic” Jamesa Camerona, „Moulin Rouge” Baza Luhrmanna czy „Gladiator” Ridleya Scotta to tylko kilka z filmów, które z wielu względów na stałe zapisały się w historii kina. Do wszystkich stroje zaprojektowały kobiety, które za swoją pracę zdobyły Oscara.

Lista filmów, które przyniosły kostiumografkom Oscary, jest całkiem długa. Tego samego nie można jednak powiedzieć o takich prestiżowych kategoriach jak scenariusz czy reżyseria. W kategoriach neutralnych płciowo (czyli wyłączając „najlepszą aktorkę” i „najlepszą aktorkę drugoplanową”) około 80 proc. nominacji i samych Oscarów trafiło do mężczyzn.

