"Szefowa z piekła rodem" Anna Wintour kończy 74 lata. Mało kto pamięta, jak zaczęła karierę

Poza charakterem, ikonicznym wyróżnikiem Anny Wintour jest także jej wygląd – szczególnie noszona od 14 roku życia fryzura – charakterystyczny bob – oraz masywne czarne okulary przeciwsłoneczne, które, jak sama twierdzi, zakłada, ponieważ „dobrze ukrywają to, co myśli, szczególnie kiedy jest zaspana lub zmęczona”.

Anna Wintour - sprzeczności to jej specjalność

Postać Anny Wintour ma w sobie jednak kilka kontrastów, chociażby, w kwestii jej działań społecznych. Z jednej strony, po tym jak jej bliski przyjaciel zmarł na AIDS, często wspomaga finansowo organizacje charytatywne działające na rzecz osób żyjących z HIV. Z drugiej zaś strony, szefowa „Vogue’a” wiele razy znajdowała w ogniu krytyki w związku z podejściem do praw zwierząt. Wintour nie kryje się z zamiłowaniem do naturalnych futer. Najsłynniejszym wydarzeniem związanym z tym tematem stał się incydent z października 2005 roku, kiedy to na jednym z pokazów mody redaktor naczelna "Vogue'a" została obrzucona tofu przez działaczy organizacji walczących o dobro zwięrząt.

Anna Wintour - prywatność to jej sprawa

Anna Wintour niechętnie wypowiada się na temat swojego życia prywatnego. Na tegorocznej MET Gali (której Wintour jest główną organizatorką i fundatorką) szefowa „Vogue’a” pojawiła się w towarzystwie swojego nowego partnera, a przy tym też wieloletniego przyjaciela – aktora Billy’a Nighy’ego. Wcześniej była dwukrotnie zamężna, najpierw z Davidem Shafferem (z którym ma dwójkę dzieci: córkę Bee oraz syna Charlesa) oraz z Shelbym Bryanem. Gdy w 2020 pojawiły się informacje o rozwodzie z Bryanem po niemal 20 latach związku, media szybko wskazały jako przyczynę rozstania opryskliwy charakter Wintour. Żadne oficjalne oświadczenia na ten temat nigdy się nie pojawiły. Wiele osób z branży mody, które miały okazję współpracować z naczelną „Vogue’a”, potwierdza jednak przy różnych okazjach, że Wintour potrafi być prawdziwą królową lodu.