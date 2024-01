W rozmowie z magazynem „People” dziennikarka wyznała, że przebywanie w Izraelu w tak trudnym dla niej momencie okazało się, wbrew pozorom, doświadczeniem terapeutycznym – Obserwowanie okrucieństwa wojny i tego, w jaki sposób ludzie sobie z nim radzą, jaką siłą i wytrwałością wykazują się każdego dnia, by sprostać tym trudnościom, w pewien sposób pozwoliło mi uwierzyć, że i ja będę w stanie stawić czoła moim problemom – powiedziała.

Listy do najbliższych

Po powrocie do Stanów Zjednoczonych jej obawy potwierdziły się, a odbyte badanie wykazało, że dziennikarka znajduje się w trzecim stadium choroby nowotworowej, o której początkowo nie powiedziała nikomu, nawet najbliższej rodzinie – Potrzebowałam czasu, aby przetrawić tę informację i się z nią oswoić – wyznała – w pierwszych dniach od otrzymania diagnozy miałam w głowie najgorsze scenariusze i w desperacji zaczęłam pisać listy do najbliższych, planując się z nimi pożegnać, póki jeszcze mam ku temu sposobność – wspomina.

Kiedy jednak ta faza dobiegła końca, dziennikarka zrozumiała, że, mając przed sobą kilka miesięcy terapii i walki o zdrowie, nie może poddać się już na samym początku – Będziesz żyła i zrobisz wszystko co tylko w twojej mocy, aby to przetrwać. Kropka. – wyznała w trakcie wywiadu – Od tamtego czasu odczuwam ogromną wdzięczność za każdy dzień, który jest mi dany i zamiast przejmować się drobiazgami, budzę się rano z ekscytacją, że mogę rozpocząć nowy dzień. I że jestem – dodaje.

Praca bez przerwy

Sara Sidner, która pracuje jako korespondentka CNN i prowadzi poranne wydania News Central, nie opuściła ani jednego dnia pracy od chwili otrzymania diagnozy. Pojawiła się nawet na rocznej ceremonii CNN Heroes 10 grudnia, czyli dwa dni po rozpoczęciu chemioterapii. Poprowadziła świąteczne wydanie specjalne transmitowane w CNN na żywo w Wigilię, pozostając w studio do 2 nad ranem. – Nieco bardziej odczuwam zmęczenie i jestem być może trochę bardziej powolna niż wcześniej – przyznaje. – Jednak zbliżając się do finału pierwszego cyklu chemioterapii, nie zamierzam teraz rezygnować z tego, co ma dla mnie największe znaczenie w moim życiu – przekonuje.

Czytaj więcej Zdrowie Nie chodzi o kliniki wyłożone marmurami. Profesor Agnieszka Kołacińska-Wow o tym, co liczy się w leczeniu raka piersi Dane dotyczące liczby zachorowań na raka piersi nie są optymistyczne. Kobiet, które zmagają się z tą chorobą, jest w skali całego świata coraz więcej. Październik to Miesiąc Świadomości Raka Piersi. Chirurg onkologiczna piersi wyjaśnia, co warto dziś wiedzieć na temat tego wybitnie kobiecego nowotworu.

Dziennikarka przyznaje, że dotychczas utrzymywała swoje prywatne sprawy w tajemnicy, jednak świadomość, że tym razem jej przekaz może okazać się zbawienny dla osób w podobnej sytuacji, skłoniła ją do tego, by podzielić się swoją osobistą historią z widzami CNN. – Apeluję do wszystkich kobiet: na miłość boską, badajcie się regularnie! Nie pozwalajcie chorobie się rozwinąć, próbujcie diagnozować ją wcześniej niż ja to zrobiłam – pisze na platformie X – choroba nie musi oznaczać końca świata. Ja żyję i kocham swoje życie, ponieważ zrozumiałam, że jest ulotne. Nie wiem jak to wszystko się skończy, ale teraz odczuwam radość i wdzięczność za to, że jestem, że mogę budzić się każdego dnia i oddychać – dodaje.