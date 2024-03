Rodzina królewska reaguje na chorobę księżnej Kate. Przekazano ważne komunikaty

Od prawie tygodnia uwaga wszystkich w Wielkiej Brytanii, a także poza nią, skupia się na księżnej Kate, najbardziej lubianej członkini brytyjskiej rodziny królewskiej. 42-letnia żona księcia Williama ujawniła, że po operacji jamy brzusznej, którą przeszła w lutym, zdiagnozowano u niej raka.

Reklama

Brytyjska rodzina królewska reaguje na wiadomość o nowotworze księżnej Kate

To kolejna przykra informacja z brytyjskiego dworu, która dotyczy stanu zdrowia członków rodziny królewskiej. W lutym Pałac Buckingham podał do wiadomości publicznej, że u króla Karola III zdiagnozowano raka, choć nie sprecyzowano, jakiego rodzaju to nowotwór.

Rodzina królewska błyskawicznie ustosunkowała się do publicznej wiadomości, którą w formie krótkiego nagrania na Instagramie przekazała światu sama księżna Kate. Pierwszy wypowiedział się Karol III, który przeszedł zimą zabieg w tym samym szpitalu, co jego synowa (a także mniej więcej w tym samym czasie).

Król wyraził dumę z Kate za jej „odwagę powiedzenia tego w taki sposób, w jaki to zrobiła”. Zapewnił też, że pozostaje „w najbliższym kontakcie” ze swoją „ukochaną synową”, a także że on i królowa Camilla „będą w dalszym ciągu wspierać całą rodzinę w tym trudnym czasie” — napisał król w oficjalnym komunikacie Pałacu Buckingham.

Do choroby Kate odniósł się w piątek również brat Williama, książę Harry wraz z żoną Meghan Markle. „Życzymy Kate i całej rodzinie zdrowia oraz pomyślnego leczenia, mając nadzieje, że będą mieli oni szansę przejść przez nie w prywatnej atmosferze i w spokoju” — powiedzieli w oficjalnym oświadczeniu.