Bella i Gigi Hadid wspierają Palestyńczyków. Przekazały milionową darowiznę

W dzień praca, a pod wieczór i weekendami przygoda. I oczywiście co rano, przed obowiązkami służbowymi, nieodłączna kawa na tarasie, najlepiej z widokiem na ocean. Co daje Polkom najwięcej satysfakcji na coraz popularniejszym workation, a co na wyjeździe łączącym pracę z wakacjami może nie spełnić oczekiwań?