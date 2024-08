Szczęście przywiezione z Paryża. Pary, które zaręczyły się podczas IO 2024

Czytaj więcej Sport Prezes PKOl o sukcesach Polek w Paryżu: Nie potrzeba nam sztucznych parytetów W tegorocznych zmaganiach olimpijskich polska reprezentacja zdobyła 10 medali. 8 z nich wywalczyły kobiety. Prezes PKOl Radosław Piesiewicz mówi, że można było się tego spodziewać. - Nasze panie same pokazują, że ich rola w sporcie jest dominująca - stwierdza.

Podwójne szczęście Mama Teamu

Podwójna niespodzianka czekała 2 sierpnia w Marsylii na dwie francuskie żeglarki. Charline Picon i Sarah Steyaert świętowały zdobycie brązowego medalu w wyścigach klasy 49er FX. Kiedy przybiły do portu, miały kolejne powody do radości. Gdy tylko zeszły na ląd, oświadczyli się im równocześnie ich partnerzy. "Mama Team", bo tak nazywają same siebie francuskie sportsmenki, na tej olimpiadzie udowadniają, że da się zmieniać dyscypliny sportowe, łączyć treningi z życiem rodzinnym, byciem matką i walką o swoje marzenia.

"Będę cię kochać na zawsze! Wyjdziesz za mnie?" - tymi słowami tego samego dnia Yu Chen Liu, chiński badmintonista, oświadczył się swojej partnerce Ya Qion Huang, na żywo w telewizji. 30-latka właśnie zdobyła złoty medal w badmintonowym deblu mieszanym. Olimpijczyk wręczył swojej wybrance bukiet kwiatów, po czym padł na kolano i wyciągnął przed siebie ręce, trzymając pudełko z pierścionkiem z brylantem. Wzruszona Huang długo nie mogła wydusić słowa, ale oświadczyny przyjęła. „Zdobywając tytuł, zrobiłam również krok w kierunku kolejnego etapu w moim życiu. To lato nie mogło być bardziej idealne. Jestem tak szczęśliwa, że brakuje mi słów” – mówiła później dziennikarzom, którzy żartowali, że teraz na palcu serdecznym nosi prawdziwy pierścień olimpijski.

Miłość jest w Paryżu

We wtorek 6 sierpnia Alice Finot pobiła rekord Europy w biegu na 3000 metrów. Choć ostatecznie nie udało jej się zająć miejsca na podium, 33-letnia francuska zawodniczka postanowiła wykorzystać emocjonujące chwile do wyznania miłości. Podeszła do swojego partnera, który obserwował ją z trybun Stade de France, po czym uklękła i wręczyła mu przypinkę z napisem "L'amour est à Paris" (Miłość jest w Paryżu). "Powiedziałam sobie, że jeśli przebiegnę dystans poniżej 9 minut, wiedząc, że 9 to moja szczęśliwa liczba i że jesteśmy razem od 9 lat, to się oświadczę" - wytłumaczyła dziennikarzom. „Nie lubię robić rzeczy, jak wszyscy inni. Ponieważ on jeszcze tego nie zrobił, pomyślałam, że może to ja powinnam" – dodała. Doprowadziła tym gestem swojego przyszłego męża, lekkoatletę Bruno Martíneza Bargiela, do łez szczęścia.