Madonna świętowała 66. urodziny w towarzystwie szóstki swoich dzieci. Czym się w życiu zajmują i co mówią o matce?

Zdaniem Loudres matka bardzo nie chciała, żeby jej dzieci były tak rozpieszczone, jak dzieci znajomych z show-biznesu. Mówiła do niej: „Nie chodzi o pieniądze, twoją twarz czy to, jak seksownie wyglądasz. Chodzi o to, co wnosisz do świata i co po sobie zostawisz”. „To zawsze mną wstrząsa, gdy za bardzo się we wszystkim pogubię” – wyznaje Lola.

Rocco Ritchie

24-letni Rocco Ritchie to syn Madonny i jej drugiego byłego męża (pierwszym był aktor Sean Penn), brytyjskiego reżysera Guy’a Ritchiego. Para poznała się po rozstaniu piosenkarki z Carlosem Leonem. Rocco urodził się w Los Angeles 11 sierpnia 2000 roku. Jego chrzciny odbyły się w grudniu w katedrze w Dornoch, w Szkocji. Dzień później jego rodzice stanęli na ślubnym kobiercu w zamku Skibo. Ich małżeństwo przetrwało osiem lat. Rocco powiedział w 2012 Ellen DeGeneres, że Madonna „jest dobrą matką... Jest bardzo surowa, ale w dobry sposób”.

Kiedy był nastolatkiem, zamieszkał z ojcem w Londynie, by móc chodzić do zwykłej szkoły. Madonna oskarżyła byłego męża o nielegalne zatrzymanie syna, ale okazało się, że była to decyzja Rocco. Boże Narodzenie 2015 roku spędzili osobno, co Madonna dotkliwie przeżyła. „Nie ma miłości silniejszej niż miłość matki do syna, a jeśli będę mówić o nim za dużo, zacznę płakać” - powiedziała tłumowi na koncercie w Nowej Zelandii trzy miesiące później. „Mam nadzieję, że gdzieś to usłyszy i będzie wiedział, jak bardzo za nim tęsknię”. Niebawem się pogodzili.

Rocco ukończył artystyczną uczelnię Central Saint Martins i został malarzem. Przez trzy lata podpisywał swoje wystawiane w galeriach obrazy jako „Rhed”. Osiągnęły ceny 25 tys. dolarów za płótno zanim wyjawił swoją tożsamość. „Jestem dumny z tego, kim jestem i skąd pochodzę, ale wiem, że ludzie oceniliby mnie agresywnie na wczesnych etapach, gdybym ujawnił swoje nazwisko” - powiedział w wywiadzie dla ARTnews. „Chciałem rozwinąć się technicznie, zanim pokażę się pod swoim nazwiskiem”. Jego rodzice z dumą wspierają syna i jego dziewczynę na wernisażach.