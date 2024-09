Amal i George Clooneyowie na gali swojej fundacji. Prawniczka usłyszała od męża wyjątkowe słowa

Czytaj więcej Jej historia Mel B z tytułem honoris causa. Jak była Spice Girl przekuła traumę w sukces? – Minęło 48 godzin, a ja nadal nie mogę opanować emocji! – pisała poruszona Mel B po odbiorze doktoratu honoris causa Uniwersytetu Leeds Beckett. Jakie działania byłej członkini zespołu Spice Girls zostały nagrodzone tym wyjątkowym wyróżnieniem?

Amal Clooney: pierwsza randka w otoczeniu fotografów

Przez kolejne miesiące prawniczka i aktor regularnie korespondowali i pozostawali w kontakcie telefonicznym. Tradycję pisania do siebie listów kultywują do dziś, co George Clooney potwierdził w rozmowie z Drew Barrymore w 2022 roku. – Nasza znajomość rozwijała się dzięki temu, że regularnie ze sobą korespondowaliśmy. Dużo rozmawialiśmy, wymienialiśmy się zdjęciami i relacjami z ważnych dla nas wydarzeń. Do dziś piszemy sobie listy i zostawiamy je dla siebie na poduszce – wyznał.

Gdy mieli okazję ponownie spotkać się na żywo, ich wspólne wyjście z jednej z londyńskich restauracji zostało udokumentowane zdjęciami, które w błyskawicznym tempie obiegły kolorowe magazyny na całym świecie. – To była fantastyczna pierwsza randka, jednak po wyjściu z bardzo popularnej londyńskiej restauracji otoczyło nas około 50 fotografów. Amal zniosła to zaskakująco dobrze. Wiadomość o naszym związku szybko została ogłoszona całemu światu – wspominał gwiazdor „Samotnych Wilków” w rozmowie z „The Hollywood Reporter”.



Amal i George Clooneyowie: pierwsze spotkanie i wesele we Włoszech

Niespełna rok od dnia pierwszego spotkania George Clooney oświadczył się ukochanej, a ceremonię weselną zorganizowano w Wenecji. – Poznałem moją piękną przyszłą żonę tutaj we Włoszech, więc nie wyobrażam sobie lepszego miejsca do poślubienia jej – powiedział podczas uroczystości Celebrity Fight Night Gala we Florencji, trzy tygodnie przed planowaną datą ślubu.

W weselu, które odbyło się w luksusowym weneckim hotelu Aman Canal Grande, wzięli udział sławni przyjaciele George’a Clooneya, między innymi Matt Damon, Cindy Crawford, Bono, Emily Blunt czy Anna Wintour. Panna młoda zaprezentowała się tego dnia w eksponującej ramiona sukni od Oscara de la Renty, a jej mąż wybrał klasyczny czarny garnitur Giorgio Armani.