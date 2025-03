Selma Blair: aktywność zawodowa od 1995 roku

Mimo doświadczanych trudności ze zdrowiem, Selma Blair od 1995 roku była aktywna zawodowo. Choć po ukończeniu liceum chciała zostać fotografem, to po przeprowadzce z rodzinnego Michigan do Nowego Jorku zaczęła uczęszczać na zajęcia aktorskie do Stella Adler School. Podjęła też studia fotograficzne na New York University, a następnie, po ponownej przeprowadzce w rodzinne strony, ukończyła studia z zakresu literatury angielskiej, psychologii i wspomnianej fotografii. Mimo solidnego wykształcenia i możliwości pracy w kilku zawodach, jej wybór padł na aktorstwo.

Po niewielkich rolach w reklamach telewizyjnych oraz krótkometrażowych produkcjach, takich jak „Gone Again”, „Two in the Morning” czy „Strong Island Boys”, przyszedł czas na udział w filmie “Szkoła uwodzenia” u boku takich aktorów jak między innymi Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar, Christine Baranski czy Joshua Jackson. Kolejnym ważnnym krokiem w karierze aktorskiej była główna rola w serialu „Zoe i przyjaciele”, za którą niespełna 30-letnia wówczas Selma Blair otrzymała nominację do nagrody Teen Choice. Podobne wyróżnienie spotkało ją w 2002 roku za udział w komedii „Ostrożnie z dziewczynami”. W utrzymaniu światowej popularności pomogły role w „Legalnej blondynce”, a także w ekranizacji komiksu Mike'a Mignoli, „Hellboy" oraz „Hellboy: Złota armia”. W kolejnych latach jej portfolio wzbogaciło się o role między innymi w „Centralnym biurze uwodzenia”, serialu „Jeden gniewny Charlie” z Charlie Sheenem w roli tytułowej czy dramacie „Matka jest tylko jedna”.



Selma Blair: ciężkie objawy choroby ukrywane przed otoczeniem

Choć kariera aktorska niedoszłej fotografki rozwijała się w imponującym tempie, ona sama za kulisami licznych produkcji filmowych i telewizyjnych zmagała się z trudnym do ukojenia bólem i poważnymi objawami choroby, która nadal nie została poprawnie zdiagnozowana. – Plany zdjęciowe bywały dla mnie wyczerpujące. Musiałam ratować się lekami. Brałam benzodiazepiny i Klonopin (lek stosowany w celu zapobiegania napadom padaczkowym i zaburzeniom lękowym – przyp. red.). Choć samych leków nie nadużywałam, to jednak zbyt często sięgałam po alkohol. Byłam zagubiona, smutna i prawie nigdy się nie uśmiechałam – wspomina gorzko w rozmowie z „Vogue”.

Problemy z alkoholem, a także nasilające się dolegliwości w postaci wymiotów, osłabienia, braku koordynacji ruchowej, potęgowały poczucie lęku i izolacji od innych członków zespołów filmowych, z którymi Selma Blair współpracowała przy kolejnych produkcjach. – Bardzo bałam się przyznać do jakichkolwiek trudności zdrowotnych, w obawie o utratę pracy i ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętam, jak w trakcie zdjęć do „Hellboy”, które odbywały się w Pradze, podejrzewano u mnie białaczkę. Nie mogłam nikomu o tym powiedzieć ani też pozwolić, by ktokolwiek odkrył, że próbuję ukoić ból alkoholem i lekami. Byłam zdruzgotana, a po powrocie do Los Angeles po prostu się rozpadłam – opisuje jeden z najtrudniejszych momentów swojego zawodowego życia.